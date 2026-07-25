El Barcelona, preocupado por la decisión de Frenkie de Jong: el club teme el escenario de Ansu Fati

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, ha decidido tratar su lesión en la rodilla derecha mediante un tratamiento conservador en lugar de pasar por el quirófano. Aunque la directiva y el cuerpo médico del club han manifestado su respeto por la elección del jugador, se han generado serias preocupaciones a nivel interno. Según informes de prensa deportiva, los responsables del club temen un giro inesperado en los acontecimientos, informa Goal.com informa .

El problema es que la lesión del jugador neerlandés, relacionada con la rotura del ligamento colateral medial de la rodilla derecha, requiere un largo periodo de recuperación. Los médicos del Barcelona habían recomendado la cirugía, pero De Jong se negó a operarse. Esta situación ha revivido en la directiva del club los amargos recuerdos relacionados con Ansu Fati de hace tres años.

¿Se repetirá el escenario de Ansu Fati?

La preocupación del club no es infundada. En enero de 2022, el delantero Ansu Fati también se negó a operar una lesión en el muslo izquierdo, optando por un tratamiento conservador. En aquel entonces, los médicos del Barça insistieron en que la cirugía era el camino más seguro, pero el futbolista se mantuvo firme en su decisión. Al final, dicha elección no dio los resultados esperados, alargando el proceso de recuperación del jugador y afectando gravemente a su estado de forma.

En el caso de Frenkie de Jong se observa una situación similar: los puntos de vista del cuerpo médico del club y del jugador no coinciden. Si el tratamiento conservador no surte efecto y finalmente se requiere una operación, el futbolista podría perderse más de cuatro meses de competición. Esto supondría un duro golpe para los planes del equipo esta temporada.

Según se ha sabido, De Jong sufrió esta lesión con la selección de los Países Bajos durante la Copa del Mundo. De acuerdo con el jugador, los médicos de la selección nacional le dijeron que la lesión no era muy grave y que continuar jugando no empeoraría su estado. Sin embargo, los exámenes médicos realizados tras su regreso a Barcelona revelaron una rotura ligamentosa importante.

Actualmente, Frenkie de Jong es uno de los jugadores más influyentes y organizadores del Barcelona. Su baja de larga duración crearía un gran vacío en la medular para el equipo dirigido by Hansi Flick. La directiva confía en un regreso rápido y sin complicaciones, pero la incertidumbre en los pronósticos médicos mantiene la tensión en el club.