Specialized presenta la S-Works Turbo Levo R, una bicicleta eléctrica ligera y ultrapotente

La famosa empresa estadounidense Specialized ha presentado su nuevo modelo de bicicleta eléctrica de montaña de gama alta: la S-Works Turbo Levo R Ultralight. Esta novedad se ha convertido en uno de los modelos de doble suspensión más ligeros de la línea del fabricante. A pesar de pesar alrededor de 18 kg, sus capacidades técnicas le permiten competir con muchos automóviles modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo cuadro de carbono FACT 11 fue elegido como base de la bicicleta. Los ingenieros han instalado en él un sistema de suspensión especial llamado GENIE, que permite al usuario ajustar la geometría de movimiento según sus preferencias. Según la información de Ixbt.com, la suspensión delantera tiene un recorrido de 140 mm y la parte trasera de 130 mm, lo que garantiza un alto nivel de comodidad en rutas de montaña difíciles.

Potencia y capacidades técnicas

El aspecto más sorprendente de la S-Works Turbo Levo R Ultralight es su sistema de propulsión. Aunque es un modelo aligerado, cuenta con un motor eléctrico Specialized S-Works 3.1 de tamaño completo. Este motor genera un torque de 111 N·m, una cifra equivalente a la potencia de algunos automóviles pequeños. La potencia máxima alcanza los 850 W (1,15 hp).

Según las necesidades de los compradores, se puede elegir entre dos capacidades de batería: 600 o 840 Wh. El fabricante afirma que la bicicleta puede ofrecer hasta 4,4 horas de autonomía con una sola carga. Por supuesto, este indicador puede variar según el relieve de la carretera y el modo de asistencia seleccionado. Para viajes largos, también se ofrece una batería externa adicional de 280 Wh.

Tecnologías inteligentes y seguridad

Al igual que los gadgets modernos, esta bicicleta está equipada con sistemas digitales avanzados. En el manillar se encuentra una pantalla Mastermind de 2,2 pulgadas que muestra toda la información importante. También es posible gestionar la configuración a través de una aplicación móvil dedicada y localizar la bicicleta mediante el servicio Apple Find My.

El sistema de carga también cuenta con su propia inteligencia. El cargador inteligente de 12 amperios funciona en varios modos. En particular, existe una función para limitar la carga al 80 por ciento para prolongar la vida útil de la batería, o un modo de carga rápida cuando sea necesario.

Este modelo prémium Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight ha salido a la venta inicialmente solo en color Satin Carbon. Su precio es de 13 000 USD y se puede pedir a través del sitio web oficial de la empresa. Dicho precio y rendimiento técnico hacen de este modelo una opción exclusiva no para aficionados, sino para atletas profesionales y entusiastas de la tecnología.