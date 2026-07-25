La estrella del fútbol Mbappé visto con su novia: Las imágenes de París causan revuelo

El delantero de la selección nacional de Francia Kylian Mbappé y la famosa actriz española Ester Expósito fueron vistos juntos en las calles de París, y fotos y videos sobre esto generaron amplios debates en las redes sociales.

Se informa que la pareja intentó mantener su vida privada alejada de la atención pública durante mucho tiempo. Sin embargo, después de la Copa del Mundo, se dice que dejaron de ocultar su relación y comenzaron a aparecer juntos en público.

En los últimos días, imágenes de su paseo juntos en el centro de París se difundieron rápidamente por Internet. Esto despertó un gran interés entre los fans y provocó discusiones acaloradas en las redes sociales.