Un paso hacia el sol artificial: EE. UU. autoriza las pruebas del reactor de fusión Texatron

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Un paso hacia el sol artificial: EE. UU. autoriza las pruebas del reactor de fusión Texatron

Las tecnologías de fusión nuclear, que se espera revolucionen el mundo de la energía, están entrando en una nueva etapa. La empresa estadounidense American Fusion recibió la autorización oficial del Departamento de Salud de Texas (DSHS) para investigar y probar su dispositivo experimental Texatron Fusion Engine. Este paso acerca a la humanidad a su objetivo de crear una fuente de energía ilimitada y segura: un "sol artificial". Así lo informa Ixbt.com informa .

El certificado obtenido abarca 12 configuraciones diferentes del reactor, que van desde 500 kW hasta 1 GW. Actualmente, los ingenieros se están preparando activamente para la siguiente fase de pruebas en la base de la Universidad Tecnológica de Texas. Según Ixbt.com, el objetivo principal de estas investigaciones es demostrar por primera vez en la práctica la posibilidad de mantener de manera estable una reacción de fusión controlada dentro de Texatron.

Proceso tecnológico y ventajas de seguridad

A diferencia de las centrales nucleares tradicionales, Texatron no se basa en la fisión de núcleos pesados, sino en un proceso de fusión llevado a cabo mediante el confinamiento de plasma ultra caliente con la ayuda de un campo magnético. Según los expertos, este esquema permite reducir drásticamente la cantidad de residuos radiactivos de larga duración. Esto hace que la tecnología sea mucho más segura y prometedora desde el punto de vista ecológico.

Durante las pruebas, los ingenieros medirán cuidadosamente la temperatura del plasma, la densidad de partículas y la eficiencia del confinamiento magnético. Si esta etapa se completa con éxito, la empresa pasará a la generación de energía eléctrica. Inicialmente, la energía se obtendrá en modo pulsado, lo que servirá como puente intermediario hacia la creación de un reactor de plena potencia que proporcione corriente continua a los consumidores en el futuro.

Futuras áreas de aplicación

El aspecto único del proyecto American Fusion es que planea prescindir de las turbinas de vapor tradicionales y convertir la energía del plasma directamente en electricidad. La empresa ya está trabajando en dispositivos compactos con una potencia de 5, 10 y 20 MW, así como en un proyecto de reactor grande de 100 MW. Estas modificaciones compactas pueden ser muy útiles en las siguientes áreas:

  • Suministro de energía a empresas industriales y minas en áreas remotas;
  • Creación de fuentes de energía móviles para instalaciones militares;
  • Suministro eléctrico estable para centros de datos (Data-center);
  • Transición de asentamientos remotos a un sistema energético autónomo.
La empresa tiene como objetivo finalizar las pruebas principales del sistema de plasma para finales de 2026, proteger la tecnología con una patente y comenzar las negociaciones con socios comerciales. Se ha prometido que todos los resultados experimentales se publicarán en revistas científicas abiertas después de ser revisados por expertos independientes. El éxito de proyectos de este tipo puede tener una importancia estratégica no solo para EE. UU., sino para todo el mundo, incluidos países como Uzbekistán que buscan soluciones a la escasez de energía.

TexatronAmerican FusionEnergíaTecnologíaFusión Nuclear
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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