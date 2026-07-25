El Arsenal entra en la lucha por el fichaje de Vinicius Junior: Conflicto de contrato en Madrid

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El Arsenal entra en la lucha por el fichaje de Vinicius Junior: Conflicto de contrato en Madrid

El club londinense del Arsenal se ha convertido inesperadamente en uno de los principales contendientes para fichar a la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior. En un momento en que el futuro del delantero brasileño en la capital española sigue en el aire, los campeones de Inglaterra siguen de cerca la situación. Los «Gunners» pretenden reforzar aún más su línea de ataque mediante el fichaje de una estrella de talla mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, si el jugador de 26 años no logra un acuerdo sobre un nuevo contrato laboral con el Real Madrid, el Arsenal preparará una oferta formal para su adquisición. Vinicius ha jugado durante ocho temporadas en el club blanco, convirtiéndose en uno de los delanteros más peligrosos del mundo. Sin embargo, el hecho de que solo queden 12 meses para que expire su contrato actual está causando gran revuelo en el mercado de fichajes.

Aunque todavía no se han iniciado negociaciones oficiales entre los clubes, la directiva del club londinense apoya plenamente esta idea de traspaso. Los responsables del Arsenal están listos para actuar de inmediato si el Real Madrid decide vender a su estrella en este mercado de fichajes para evitar dejarla marchar gratis el próximo año.

Desacuerdos salariales y problemas financieros

Según OK Diario, las negociaciones entre Vinicius Junior y el Real Madrid se encuentran en un callejón sin salida. El jugador exige un salario neto de 20 millones de euros al año. El «club blanco», por su parte, duda en pagar una cantidad tan elevada a la estrella brasileña para mantener la estructura general de salarios y la estabilidad financiera del equipo.

Uno de los factores que complica aún más la situación es la cuantiosa prima de fidelidad que se debe pagar al jugador la próxima temporada. La directiva del Real Madrid también podría considerar la opción de poner a Vinicius en el mercado de fichajes para evitar tales gastos y obtener un beneficio económico.

Vinicius Junior se ha convertido en una pieza indispensable del club madridista desde su llegada procedente del Flamengo en 2018. Logró marcar 22 goles en todas las competiciones durante la temporada 2025-26. Asimismo, tuvo una actuación destacada con la selección de Brasil en el Mundial, firmando 4 tantos en 5 encuentros.

Las nuevas ambiciones del Arsenal

Mikel Arteta, ganador de la Premier League inglesa, no quiere que el equipo detenga su crecimiento. La incorporación de un jugador experimentado y ganador como Vinicius podría otorgarle al Arsenal una supremacía absoluta en los escenarios europeos. La rica experiencia del jugador en la Champions League se considera muy valiosa para el club londinense.

Vinicius Junior ha disputado un total de 375 partidos con el Real Madrid, anotando 128 goles y repartiendo 100 asistencias. Su palmarés incluye tres títulos de La Liga, dos trofeos de la Champions League y una Copa del Rey. Tal como destaca Goal.com, precisamente esta mentalidad ganadora podría ser la pieza que les falta a los «Gunners».

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