La batalla por Rodri: el PSG quiere robarle la estrella del Manchester City al Real Madrid

El mercado de fichajes en el fútbol europeo entra en su etapa más caliente. El Paris Saint-Germain se ha sumado de forma inesperada a la pelea por el centrocampista del Manchester City, Rodri. Según la información difundida por RMC Sport, los campeones de Francia ya se han puesto en contacto con el club inglés para conocer las condiciones de un posible traspaso. Este paso podría alterar por completo el equilibrio del mercado, informa Goal.com informa .

En realidad, la directiva del PSG no consideraba prioritario reforzar el centro del campo en esta ventana de fichajes. Sin embargo, la oportunidad de fichar a un jugador de la categoría de Rodri obligó a los parisinos a replantearse sus planes. El hecho de que al jugador le queden solo 12 meses de contrato con el Manchester City aumenta aún más las probabilidades de un traspaso.

La rivalidad entre el Real Madrid y el PSG

Hasta ahora, el Real Madrid era visto como el principal candidato para fichar a Rodri. Según la prensa española, el «club blanco» habría alcanzado un acuerdo verbal con el jugador, aunque la directiva lo haya desmentido oficialmente. El Real Madrid ve en Rodri al sucesor ideal de sus veteranos centrocampistas, pero debido al fair play financiero, tendría que vender a varios jugadores para concretar la operación.

El PSG, por su parte, busca aprovechar la situación para superar al club madridista en la carrera por el fichaje. Los parisinos han iniciado conversaciones directas con el Manchester City para esclarecer el coste del traspaso y las exigencias económicas. Se señala que este movimiento no es un simple interés, sino un paso estratégico preciso.

El Barcelona también vigila la situación

El FC Barcelona también se ha metido en el revuelo en torno a Rodri. Debido a la lesión de larga duración de Frenkie de Jong, los azulgranas sufren un gran vacío en la medular. Aunque el club se ha puesto en contacto con los representantes de Rodri, se comenta que su músculo financiero no es suficiente para competir con el PSG o el Real Madrid.

Según Goal.com, la irrupción del PSG en este fichaje ha supuesto un golpe inesperado para el Real Madrid. Si los parisinos logran su objetivo, esto no solo será una baja sensible para el Manchester City, sino un acontecimiento que cambiará la correlación de fuerzas en el fútbol europeo. Actualmente, Rodri es considerado uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo y su elección afectará directamente a la lucha por los títulos en las próximas temporadas.