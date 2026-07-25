El Barcelona se pronuncia sobre el trágico accidente en el Spotify Camp Nou

El club español Barcelona ha expresado sus condolencias debido al trágico accidente ocurrido durante las obras de remodelación en curso en su estadio, el Spotify Camp Nou. El fallecimiento de uno de los operarios que trabajaban en la obra ha sumido en una profunda tristeza al club catalán y a la opinión pública. Este incidente ha sido registrado como el primer caso mortal desde el inicio de las obras a gran escala en junio de 2023. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el trabajador fallecido tenía 54 años y formaba parte del gran equipo encargado de la modernización del estadio. De acuerdo con la información preliminar, la tragedia ocurrió mientras el operario realizaba trabajos de pintura en una plataforma elevadora. Las fuerzas de seguridad están investigando actualmente lo sucedido.

La reacción de la directiva del club

El Barcelona emitió un comunicado oficial en el que expresó su disposición a brindar ayuda integral a los familiares del trabajador fallecido. El comunicado destaca que la directiva del club y todo el personal están profundamente consternados por esta pérdida. En particular, el presidente del club, Joan Laporta , está siguiendo personalmente la situación.

"El FC Barcelona lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador a consecuencia del accidente ocurrido durante las obras de remodelación del Spotify Camp Nou. El presidente Joan Laporta transmite su pésame personal a la familia del difunto y manifiesta la disposición del club para ofrecer toda la ayuda necesaria en nombre de la entidad", reza el comunicado oficial.

En la actualidad, la policía catalana (Mossos d'Esquadra) y el Departamento de Trabajo han iniciado una investigación sobre el caso. De acuerdo con los protocolos estándar, se está analizando el grado de cumplimiento de las normas de seguridad en el puesto de trabajo y las causas exactas de la muerte. Cabe destacar que el proyecto del Spotify Camp Nou es una de las mayores obras de infraestructuras de España.

Proceso de remodelación y cuestiones de seguridad

El proyecto de reconstrucción del estadio Spotify Camp Nou se considera un símbolo de transición hacia una nueva era para el Barcelona. Según el proyecto, la capacidad del estadio se ampliará hasta los 105 000 espectadores, convirtiéndose en uno de los recintos deportivos más modernos del mundo. Miles de trabajadores han participado en el proceso de construcción y las obras se están llevando a cabo en varias fases.

Hasta la fecha, el proyecto se había enfrentado a diversas dificultades, incluidos problemas con los permisos y quejas sobre las condiciones laborales. Actualmente, los especialistas trabajan en la instalación del anillo de compresión que sostiene la nueva cubierta del estadio. Esta tragedia ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de endurecer las medidas de seguridad en los grandes proyectos de construcción en España.

Los aficionados del Barcelona y la comunidad futbolística están expresando sus condolencias a los allegados del fallecido a través de las redes sociales. El club ha subrayado firmemente que no dejará sola a la familia del trabajador en estos momentos difíciles y que colaborará en todos los trámites legales.