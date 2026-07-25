Alemania: una avioneta se estrella contra el tejado de una casa y deja víctimas

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Alemania: una avioneta se estrella contra el tejado de una casa y deja víctimas

En un accidente aéreo ocurrido el 25 de julio en el norte de Alemania, una avioneta se estrelló contra un edificio residencial, perforando el tejado. El incidente dejó al menos un muerto y otra persona se encuentra desaparecida, según informó AP News .

Según los primeros informes, por causas que aún se investigan, alrededor de las 11:00 hora local la aeronave comenzó a descender y chocó contra el techo de una casa particular en la localidad de Ganderkesee , en el estado de Baja Sajonia.

La policía informó que a bordo de la avioneta iban dos personas, de las cuales una falleció en el accidente. Los servicios de rescate continúan las labores de búsqueda de la segunda persona desaparecida. DPA informó que no había nadie dentro de la vivienda en el momento del impacto. No obstante, el edificio sufrió graves daños y persiste el riesgo de colapso.

Tras el suceso, los servicios de emergencia y un equipo de apoyo psicológico acudieron al lugar. Asimismo, por motivos de seguridad, los residentes en un radio de 100 metros alrededor del área del siniestro fueron evacuados. El suministro eléctrico también fue cortado temporalmente en dicha calle como medida de precaución.

AlemaniaGanderkeseeBaja SajoniaAP NewsDPA
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Aziza Shukhratova
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