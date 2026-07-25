El Manchester City revela su gran plan con Abdukodir Khusanov (video)

Abdukodir Khusanov y su contrato ampliado hasta 2031 no son un simple premio. La directiva del « Manchester City » ha demostrado abiertamente que ve al defensa uzbeko como uno de los jugadores clave en su nueva era.

Las declaraciones del director deportivo Hugo Viana revelaron exactamente qué espera el club de Khusanov en los próximos años. Lo más importante es que el City valora no solo su nivel actual, sino su potencial aún por explotar como su principal activo.

Un gran voto de confianza hasta 2031

« Manchester City » ha anunciado oficialmente la firma de un nuevo contrato de cinco años con Abdukodir Khusanov. En consecuencia, el defensa central de 22 años permanecerá en Manchester hasta el verano de 2031.

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Khusanov ha experimentado un crecimiento notable en términos de confianza y estatus durante los 18 meses transcurridos desde su llegada a Inglaterra. El club lo describió como uno de los miembros más fiables de la plantilla en la temporada 2025/26.

El aspecto principal que impresionó a Viana

Hugo Viana destacó que el club está muy satisfecho con la adaptación de Khusanov al fútbol inglés y su rápido desarrollo. Según el director deportivo, el jugador uzbeko reúne las cualidades físicas y técnicas necesarias para un defensa central de primer nivel.

«Pero esto es solo el principio».

En opinión de Viana, los mejores años futbolísticos de Khusanov aún están por llegar. El club confía en que su velocidad, su fuerza física, su manejo del balón y su potencial defensivo alcancen un nivel aún mayor en el futuro.

El director deportivo también señaló que Khusanov podría ocupar un lugar destacado en los planes a largo plazo de Enzo Maresca. Esta valoración significa que el nuevo contrato no es solo una recompensa por la temporada pasada, sino una gran inversión de cara al futuro.

¿Cómo se ganó Khusanov esta confianza?

El defensa uzbeko se convirtió en uno de los jóvenes más destacados de la Premier League en sus primeros 47 partidos con el Manchester City. Su gran velocidad y su determinación en los duelos individuales también fueron muy elogiadas por los aficionados del club mancuniano.

En la segunda mitad de la temporada 2025/26, Khusanov:

Fue titular en 16 de los últimos 19 partidos de la Premier League;

Formó una sólida pareja en el eje de la zaga junto a Marc Guéhi;

Desempeñó un papel fundamental en las finales de la FA Cup y la League Cup;

Entró en el trío final para el premio al mejor jugador de la temporada del club;

Contribuyó a la primera clasificación histórica de Uzbekistán para un Mundial.

Fueron precisamente sus actuaciones estables en la recta final de la temporada las que cambiaron el estatus de Khusanov en el club. Ya no se le ve solo como un talento de futuro, sino como un defensa en el que se puede confiar en los grandes partidos.

Khusanov habla sin rodeos sobre su nuevo objetivo

Abdukodir Khusanov calificó su nuevo contrato como un gran día para él y su familia. Destacó que disfruta de cada minuto que pasa en Manchester, creciendo como jugador y aprendiendo muchos aspectos nuevos.

«Mi nuevo objetivo es dejar una gran impresión en Enzo Maresca y su cuerpo técnico».

El defensa se ha marcado ahora como objetivo principal entrar con regularidad en el once titular. Asimismo, expresó su agradecimiento a los aficionados del City por el apoyo recibido en su adaptación a Inglaterra y a la Premier League.

Una nueva era comienza en el club mancuniano. Enzo Maresca fue nombrado entrenador principal tras Pep Guardiola y firmó un contrato hasta 2029. Por lo tanto, Khusanov debe volver a demostrar su valía ante su nuevo técnico.

¿Cuál es el verdadero significado de este contrato?

Este nuevo acuerdo no significa que el puesto de Khusanov en el once titular esté garantizado de forma automática. En un club como el Manchester City, la competencia se reinicia en cada temporada y en cada partido.

Sin embargo, el contrato hasta 2031 envía tres señales importantes:

El club considera a Khusanov parte de un proyecto a largo plazo;

La directiva está satisfecha con su ritmo de desarrollo;

Se espera que disfrute de grandes oportunidades bajo la era Maresca.

Ahora comienza la fase decisiva. La misión de Khusanov no es conseguir un gran contrato, sino justificar esa confianza con actuaciones estables sobre el terreno de juego. El City ha confiado en su futuro; ahora le toca al jugador responder.

¿Crees que Abdukodir Khusanov puede convertirse en el central titular indiscutible del Manchester City en la era de Enzo Maresca? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con otros aficionados al fútbol en Telegram.