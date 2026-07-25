Una de las mayores batallas estivales en el mercado de fichajes europeo podría estar a punto de comenzar. El Real Madrid considera a Rodri, el mejor jugador del Mundial, como su objetivo principal, pero el PSG y el Barcelona han alterado drásticamente la situación con movimientos inesperados.

Se dice que el propio centrocampista español se siente atraído por la opción madridista. Sin embargo, no existe un acuerdo oficial conManchester City—lo que significa que la lucha decisiva apenas comienza.

El PSG ha dado el primer paso concreto

Según RMC Sport, el PSG se ha puesto en contacto con la directiva delManchester Citysobre el fichaje de Rodri. Los parisinos han iniciado conversaciones preliminares para conocer el precio del jugador, la postura del club y las condiciones de un posible acuerdo.

Por ahora no hay información de que se haya enviado una oferta oficial. No obstante, el acercamiento directo del club parisino al club mancuniano demuestra que el interés ha superado la fase de mera observación.

Aunque los parisinos han sido los últimos aspirantes en aparecer en la carrera por el fichaje, han sido los primeros en dar el paso práctico.

La llegada de un jugador capaz de timonear el juego como Rodri podría aportarle al PSG control en la medular, equilibrio defensivo y experiencia en grandes citas.

Una lesión cambió los planes del Barcelona

El interés del Barcelona por Rodri se intensificó tras la grave lesión de Frenkie de Jong. El club catalán anunció oficialmente que el centrocampista neerlandés sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Dado que De Jong podría estar varios meses fuera de los terrenos de juego, el club está barajando opciones para reforzar la medular. Según los informes, la directiva no valora a Rodri como un recambio a corto plazo, sino como un jugador estratégico capaz de reconstruir el centro del campo.

Sin embargo, los principales problemas para el Barcelona no son pocos:

conseguir una gran suma para el traspaso;

hacer hueco en la masa salarial;

convencer al Manchester City para que lo venda;

competir con el músculo financiero del Real Madrid y el PSG.

Por esta razón, aunque el interés de los culés sea serio, la viabilidad de la operación sigue siendo incierta por ahora.

¿Por qué todos quieren a Rodri?

El centrocampista de 30 años desempeñó un papel decisivo en la conquista del Mundial 2026 por parte de España y ganó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Completó 747 pases precisos durante la competición, registrando un 93% de acierto en los pases. Rodri también fue el jugador que más distancia recorrió en el torneo.

La superioridad de Rodri Aporte al equipo Control del balón Dicta el ritmo del partido Visión posicional Conecta la defensa y el ataque Pases precisos Rompe la presión rival Experiencia en grandes partidos Aporta templanza bajo presión Preparación física Domina por completo el centro del campo

Rodri no es un simple pivote defensivo. Es un jugador que dirige el estilo de juego del equipo y plasma las ideas tácticas del entrenador sobre el césped.

¿Por qué el Real Madrid sigue siendo el principal favorito?

A pesar de los movimientos del PSG y del Barcelona, el Real Madrid sigue figurando como el principal favorito en la puja por Rodri. Fuentes señalan que el jugador preferiría jugar en Madrid y que ambas partes podrían haber alcanzado un entendimiento verbal sobre los términos personales.

Sin embargo, aquí hay un matiz crucial:

Un acuerdo verbal no es un contrato oficial.

Incluso si el Real Madrid llega a un acuerdo con Rodri, es imprescindible obtener el visto bueno del Manchester City. Es lógico que los citizens no dejen marchar fácilmente al pilar de su sistema de juego.

Para el club madridista, el fichaje de Rodri podría resolver varios problemas al mismo tiempo:

incorporar a un auténtico director de orquesta para la medular;

fortalecer el equilibrio en la medular defensiva;

sumar un líder experimentado a los jóvenes talentos;

contar con un futbolista que sepetpa manejar el ritmo en partidos clave.

¿Qué decidirá el destino del fichaje?

En la coyuntura actual, las opciones de los tres clubes se presentan diversas:

Club Principal ventaja Obstáculo mayor Real Madrid Deseo probable del jugador Negociar con el City PSG Gran potencial financiero Convencer a Rodri de ir a París Barcelona Regreso a España y rol estelar Restricciones económicas

La decisión principal dependerá del deseo de Rodri, de las condiciones que fije el Manchester City y de la cuantía de las ofertas formales. De momento, el PSG ha abierto la puerta de las negociaciones, el Barcelona estudia el escenario y el Real Madrid confía en la elección del futbolista.

Sin embargo, sin una oferta formal ni un acuerdo entre clubes, el fichaje de Rodri por el Madrid no es un caso cerrado. En el mercado de fichajes, la frase «está casi hecho» a veces se convierte de la noche a la mañana en «nada de nada»: esa es la delicadeza del fútbol, tan fina como una línea de fuera de juego.

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