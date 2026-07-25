El capitán de la selección de Portugal y del club saudí Al-Nassr Cristiano Ronaldo ha comenzado a influir directamente en la política de fichajes del equipo. El legendario delantero de 41 años exige a la directiva del club la creación de un sistema independiente y profesional donde el departamento deportivo tome las decisiones en solitario, sin injerencias externas.

Zamin.uz presenta los detalles de los sensacionales planes de fichajes en el fútbol saudí y la «ofensiva» personal de Ronaldo por Bruno Fernandes.

1. Fin a la injerencia externa: el nuevo proyecto de Ronaldo

365Scores Arabic informa que Cristiano Ronaldo desea construir un «imperio» a largo plazo en torno al Al-Nassr capaz de triunfar regularmente en el campeonato nacional y en la Liga de Campeones de la AFC.

La condición principal de Ronaldo para el club: La configuración de la plantilla del Al-Nassr y la gestión de la política de fichajes deben ser realizadas exclusivamente por los representantes del departamento deportivo del club. Debe ponerse fin a la injerencia de estructuras externas en las decisiones internas del equipo.

2. Último intento por Bruno Fernandes: Cristiano negociará en persona

El principal objetivo del Al-Nassr para el mercado de fichajes de verano es el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes .

Última oferta: Los saudíes están preparando la oferta definitiva y más atractiva por el centrocampista de la selección de Portugal.

El papel de Ronaldo: Ronaldo está dispuesto a convencer en persona a su compatriota y compañero de selección para mudarse a Riad y unirse al proyecto del Al-Nassr.

La postura de Fernandes: Anteriormente, Bruno había rechazado en varias ocasiones a los clubes saudíes, prefiriendo mantenerse en la élite europea. Pero esta vez, el factor personal de Ronaldo y un paquete financiero descomunal podrían cambiar radicalmente la situación.

Situación en torno al fichaje del Al-Nassr y Bruno Fernandes

Aspectos Situación real del fichaje Principal objetivo de fichaje Bruno Fernandes (capitán del Manchester United) El papel deCristiano Ronaldo Controlar personalmente el fichaje y convencer al jugador Condición financiera Certificado de eficiencia financiera obtenido, sin deudas Estadísticas del Mundial 2026 Ronaldo: 3 goles en 5 partidos (primer jugador en marcar en 6 Mundiales)

3. Luz verde: Las restricciones financieras totalmente eliminadas

Al-Riyadiyah informa que, de cara al mercado estival, el Al-Nassr ha obtenido con éxito el certificado de eficiencia financiera .

Ausencia de deudas: El club no tiene ninguna deuda ni obligación vencida con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudí y la liga local. Apoyo estatal: El club ha recibido apoyo financiero asignado por el Estado. Una parte importante de estos fondos se destinará precisamente a fichar a estrellas de la talla de Bruno Fernandes.

4. Los resultados de Ronaldo y Bruno en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, disputó 5 partidos, marcó 3 goles y se convirtió en el único jugador en la historia en marcar en 6 Mundiales , elevando a 11 su cifra total de goles en Copas del Mundo.

Bruno Fernandes también participó en los 5 exigentes encuentros de Portugal, aportando 1 asistencia de gol. La selección de Portugal abandonó el torneo en los octavos de final tras caer por 0-1 ante el futuro campeón de la competición, España. Ahora, el destino de ambas estrellas portuguesas podría cruzarse de nuevo en Riad.

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La estatus de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr sigue ganando peso, y se espera que esto desate una nueva oleada de fichajes estelares en la Saudi Pro League durante este mercado de verano.

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