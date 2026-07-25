El Real Madrid se acerca al fichaje de Rodri y entra en la pelea por Yan Diomande

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El Real Madrid se acerca al fichaje de Rodri y entra en la pelea por Yan Diomande

El mercado de fichajes en el fútbol europeo entra en su etapa más caliente. El Real Madrid ha comenzado a trabajar en varios fichajes de gran envergadura con el objetivo de reforzar su plantilla. En concreto, el club ha intensificado las negociaciones con Rodri, la estrella del Manchester City y de la selección española. Según la información difundida por The Athletic, el «club blanco» ha establecido los primeros contactos para incorporar al centrocampista en este mercado de fichajes de verano, informa Goal.com .

Rodri está considerado actualmente como uno de los mejores pivotes defensivos del mundo. Sin embargo, la situación vinculada a su traspaso podría complicarse un poco. El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, anunció en una rueda de prensa que el jugador se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda y estará de baja por un tiempo indefinido. A pesar de esto, la directiva del Real Madrid ve al futbolista español como un pilar fundamental para el futuro del equipo.

La lucha por Yan Diomande y las ofertas rechazadas

Otro de los objetivos de los madridistas es Yan Diomande, la estrella de la selección de Costa de Marfil y del RB Leipzig. Según informa el diario Bild, el Real Madrid ya ha iniciado conversaciones con los representantes del jugador y del club alemán. La pelea por el joven extremo es increíblemente intensa, ya que se encuentra en la órbita de prácticamente todos los grandes equipos de Europa.

Se ha informado de que el Liverpool ofreció más de 100 millones de euros por este jugador, pero el Leipzig rechazó dicha propuesta. Asimismo, el Paris Saint-Germain y el Arsenal también muestran un serio interés por los servicios de Yan Diomande. El Real Madrid pretende utilizar su prestigio y su músculo financiero para salir victorioso en esta competencia.

Otra noticia rimbombante en el mercado de fichajes involucra al Arsenal. Los londinenses proponen incluir a uno de sus jugadores en una operación de intercambio con el fin de fichar al delantero del Manchester City, Julián Álvarez. Si este traspaso se concreta, la balanza de fuerzas en la Premier League podría alterarse significativamente.

Descontento en la Serie A italiana y planes de fichajes

La situación tampoco es tranquila en el Napoli italiano. El delantero Romelu Lukaku no quiere ser un jugador suplente en el equipo. Su agente, Federico Pastorello, habló sobre las ambiciones de su cliente en una entrevista concedida a Sky. Según el representante, Lukaku es uno de los mejores delanteros del mundo y no aceptará quedarse en el banquillo por detrás de Rasmus Hojlund.

Estas noticias de fichajes demuestran que los principales clubes de Europa han comenzado a renovar drásticamente sus plantillas de cara a la nueva temporada. En particular, los movimientos del Real Madrid en torno a nombres como Rodri y Yan Diomande evidencian la intención del equipo de mantener su hegemonía no solo en España, sino también en la Liga de Campeones. Se espera que en los próximos días se conozcan los resultados definitivos de estas negociaciones.

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