Rizvan Kuniev explota en el tercer asalto: ¿cambiará el ranking de la UFC?

En el evento UFC Fight Night 282 celebrado en los Emiratos Árabes Unidos, el enfrentamiento entre dos peleadores clasificados del peso pesado terminó de manera aún más intensa de lo esperado. El ruso Rizvan Kuniev rompió la resistencia de Tyrell Fortune en el tercer asalto para conseguir una victoria crucial por nocaut técnico.

Este resultado no solo le otorga a Kuniev otra victoria, sino también la oportunidad de ascender aún más en el ranking de peso pesado de la UFC. La pregunta principal ahora es: ¿qué oponente de renombre le asignará la promotora en su próxima pelea?

Los vecinos del ranking se ven las caras en el octágono

Antes del combate, Rizvan Kuniev ocupaba el octavo puesto en el ranking de peso pesado de la UFC, mientras que el estadounidense Tyrell Fortune se encontraba en la novena posición. Por ello, este enfrentamiento tuvo una gran importancia para ambos atletas de cara a consolidar su posición en la división.

Información principal Rizvan Kuniev Tyrell Fortune Categoría de peso Peso pesado Peso pesado Ranking antes de la pelea 8.º puesto 9.º puesto Resultado Victoria Derrota Método de finalización Nocaut técnico Derrota por nocaut técnico Asalto 3 3

En su pelea anterior en la UFC, Fortune había vencido a Marcin Tybura y llegó al duelo contra Kuniev con un récord de 18 victorias y 3 derrotas.

El momento decisivo llegó en el tercer asalto

A lo largo del combate, Kuniev aumentó la presión sobre su oponente. En el tercer asalto, los potentes rod。“rodillazos” and attacks from the Russian fighter put Fortune in a very difficult situation.

Al ver que el peleador estadounidense no podía defenderse activamente, el árbitro detuvo el combate antes de tiempo. De este modo, Kuniev fue declarado ganador por nocaut técnico.

Kuniev derrotó a su rival más cercano en el ranking sin dejar la decisión en manos de los jueces.

En el peso pesado, un solo golpe certero puede cambiar el destino de una pelea. Kuniev supo no apresurarse en el momento decisivo y logró el resultado mediante presión y combinaciones de golpes.

El récord de Kuniev se fortalece aún más

La victoria sobre Tyrell Fortune supuso el 14.º éxito en la carrera profesional de Rizvan Kuniev. En su historial también figuran tres derrotas, un empate y un combate sin decisión.

Distribución de las victorias de Kuniev:

7 por nocaut o nocaut técnico;

2 por sumisión;

4 por decisión de los jueces;

1 por otro método.

Sus puntos fuertes no se limitan solo a su potencia de golpeo. Según los datos de la UFC, Kuniev también cuenta con bases de lucha, una alta defensa contra derribos y la capacidad de controlar al rival en la lona.

¿Qué le aporta esta victoria a Kuniev?

Kuniev derrotó antes de la lona al número nueve del ranking. Lógicamente, este resultado debería acercarlo al top 7 de la división de peso pesado y aumentar sus posibilidades de enfrentarse a un rival mejor clasificado en su próximo combate.

Sus próximos objetivos probables:

Ascender en el ranking de la UFC;

Conseguir una pelea contra un miembro del top 7;

Continuar su racha de victorias consecutivas;

Acercarse en el futuro al grupo de contendientes por el cinturón de campeón.

Sin embargo, la competencia en la división de peso pesado es extremadamente alta. Una gran victoria abre las puertas, pero para entrar en la carrera por el título, Kuniev deberá mantener este nivel en sus próximas peleas.

La mayor prueba comienza ahora

Noquear técnicamente a Tyrell Fortune fue una declaración de intenciones importante para Kuniev. Al vencer a su rival directo en el ranking, demostró que sabe finalizar las peleas en el momento necesario.

Ahora la decisión de la UFC es crucial: ¿le darán a Kuniev un rival de renombre en la parte alta del ranking o tendrá que defender una vez más su posición? La respuesta determinará la rapidez con la que se abrirá su camino hacia el título.

¿Contra qué peso pesado crees que debería disputar Rizvan Kuniev su próximo combate? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con los fans de la UFC en Telegram.