El mercado de fichajes en el fútbol europeo entra en su etapa más caliente. Siguiendo su estrategia de reforzar la plantilla con futbolistas jóvenes y talentosos, el Real Madrid ha dado a conocer sus planes respecto al extremo del Bayern de Múnich, Michael Olise. Asimismo, se esperan grandes traspasos en la Serie A italiana, informa Goal.com informa .

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, Michael Olise ha manifestado su deseo de unirse al Real Madrid. El gigante español también está dispuesto a fichar al talentoso jugador francés, aunque es poco probable que este traspaso se concrete este mismo verano. Los madridistas han dejado clara su postura a la directiva del Bayern: están dispuestos a fichar a Olise en cualquier momento que el club alemán decida venderlo.

El Bayern no quiere dejar marchar a Michael Olise

Sin embargo, el club muniqués no tiene la intención de dejar ir a su líder por ahora. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, zanjó el asunto en una charla con el periodista Maximilian Koch. Subrayó que el traspaso de Olise al Real Madrid no es un tema de discusión actual. El club alemán espera el regreso del jugador de sus vacaciones y se prevé que sea una de las piezas clave del equipo la próxima temporada.

También hay noticias interesantes sobre los porteros. El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, confirmó el interés en Emiliano Martínez. El guardameta de la selección argentina tiene la intención de abandonar el Aston Villa. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Spalletti señaló: «Él quiere irse y nosotros queremos luchar por los títulos. A pesar de tener dos porteros en el equipo, nos gustaría contar con él».

Asimismo, continúan los movimientos de fichajes entre Sudamérica y Europa. El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, pasó del club portugués Chaves al gigante chileno Colo-Colo como agente libre. Se espera que el guardameta, que brilló en la Copa del Mundo 2026, pase próximamente el reconocimiento médico y firme su contrato con su nuevo equipo.

Estas noticias de fichajes demuestran que los principales clubes europeos tienen en cuenta no solo las necesidades actuales, sino también las perspectivas a largo plazo al confeccionar sus plantillas para la próxima temporada. El hecho de que clubes como el Real Madrid se anoten en la 'fila' por jugadores como Michael Olise augura una competencia aún mayor en el mercado de fichajes futuro.