El Manchester City se une a la lucha por Yan Diomande: competencia con Real Madrid y PSG

Se ha dado inicio a una nueva gran intriga en el mercado de fichajes del fútbol europeo. El campeón de Inglaterra, el Manchester City, se ha unido oficialmente a la lucha por la estrella del club alemán RB Leipzig, Yan Diomande. Según Sky Sports, los «citizens» han comunicado verbalmente que están listos para preparar un paquete de transferencia de aproximadamente 100 millones de euros por el talento marfileño de 19 años. Así lo informa Goal.com .

Esta carrera por el fichaje se está volviendo extremadamente compleja, ya que el Manchester City podría haber llegado un poco tarde. Según los informes, el joven delantero ya ha llegado a un acuerdo sobre los términos personales con dos gigantes europeos: el Real Madrid y el PSG. Esta es una situación poco común en el mercado de fichajes, ya que el hecho de que el jugador haya llegado a un acuerdo con dos clubes al mismo tiempo complica aún más la situación.

La ventaja del Real Madrid y el PSG

Actualmente, el Real Madrid es el principal candidato para Diomande. El «club blanco» ha llegado a un acuerdo verbal con el jugador por un contrato hasta 2031. Los madrileños enviaron una oferta al RB Leipzig de 90 millones de euros fijos y 10 millones de euros en variables, pero el club alemán rechazó dicha cifra.

El PSG tampoco se queda atrás. Aunque los parisinos tienen un acuerdo con el jugador, aún no han presentado una oferta oficial. No obstante, siguen la situación de cerca y establecieron nuevos contactos el sábado. Por su parte, el Manchester City solo está mostrando su músculo financiero, pero la preferencia personal del jugador se inclina por ahora hacia España o Francia.

La postura del RB Leipzig y el precio del traspaso

La directiva del RB Leipzig no quiere dejar salir fácilmente a su activo más valioso. El contrato de Diomande con el club es hasta 2030, lo que da a los alemanes ventaja en las negociaciones. El director deportivo del club, Marcel Schäfer, enfatizó firmemente en una entrevista con el diario Bild que Yan Diomande permanecerá en el equipo la próxima temporada.

Según Goal.com, si el traspaso se concreta, el RB Leipzig exigirá una cantidad significativamente superior a los 100 millones de euros. La jerarquía del club ha decidido no vender al jugador por menos de esa cifra. Cabe recordar que Diomande llegó hace apenas un año procedente del club español Leganés y en poco tiempo se convirtió en una de las estrellas más brillantes de la Bundesliga.

Por ahora, el Manchester City no ha enviado una oferta escrita oficial, pero el departamento de scouting y la directiva del club buscan formas de responder a los movimientos agresivos del Real Madrid y el PSG. El Liverpool también había enviado una consulta por este jugador anteriormente, pero recibió una respuesta negativa. Se espera que el fichaje más sonado del mercado de verano gire precisamente en torno a Yan Diomande.