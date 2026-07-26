Exigencia de 15 millones de euros: las negociaciones entre Vinícius y el Real Madrid se detienen

Vinícius Júniorve su futuro en el Real Madrid bajo un serio interrogante. Ambas partes desean firmar un nuevo contrato, pero las exigencias del futbolista brasileño sobre el salario y un bono especial han llevado las negociaciones a un punto crítico.

Se espera que los agentes que llegan a Madrid discutan dos temas importantes a la vez. Uno es el destino de Vinícius y el otro es un posible traspaso que traería un nuevo competidor a la línea de ataque del Real Madrid.

La principal disputa es por dinero

Según los informes, el Real Madrid y los representantes de Vinícius aún no han llegado a un acuerdo sobre la extensión del contrato. El club quiere retener al jugador, pero no está listo para aceptar todas sus demandas financieras.

Los intereses del delantero de 26 años están protegidos por la agencia Roc Nation Sports. Se espera que representantes de la agencia lleguen a Madrid el lunes para mantener nuevas conversaciones con la directiva del club.

El problema principal en la negociación no es la duración del contrato, sino la cantidad total de ingresos que recibirá Vinícius.

Vinícius pide un bono especial de 15 millones de euros

El entorno del jugador exige que se incluya un «bono de lealtad» en el nuevo acuerdo. Según este, si Vinícius cumple todo el periodo del contrato en el Real Madrid, debería recibir 15 millones de euros adicionales al final.

Este pago se considera aparte del salario habitual y las primas por resultados. La directiva del Real Madrid tiene en cuenta que tal condición podría afectar futuras negociaciones con otros jugadores.

También se exigió un salario cercano al de Mbappé

Los representantes de Vinícius quieren que los ingresos totales de la estrella brasileña Kylian Mbappésean cercanos a los de.

Las fuentes indican que se solicita un paquete financiero de aproximadamente 30 millones de euros por temporada antes de impuestos. Esta suma podría incluir el salario base, bonos y pagos relacionados con la extensión del contrato.

El Real Madrid, por ahora, no tiene prisa por aceptar una demanda que podría desequilibrar su sistema salarial.

El traspaso de Diomande también se discutirá en la misma reunión

No se espera que la visita de los representantes de Roc Nation a Madrid se limite solo al caso de Vinícius. La agencia también protege los intereses del extremo del Leipzig, Yan Diomande.

El Real Madrid ha intensificado las negociaciones para fichar al joven extremo. Por ello, es posible que en la reunión con la agencia se discutan al mismo tiempo el nuevo contrato de Vinícius y el traspaso de Diomande.

Esta situación genera diversas especulaciones: ¿es Diomande un fichaje para el futuro o el club se está preparando de antemano para una posible salida de Vinícius?

Por ahora, no hay información oficial que confirme que estos dos asuntos estén directamente relacionados.

El Real Madrid corre contra el reloj

El contrato actual de Vinícius termina en el verano de 2027. Si no se llega a un acuerdo en los próximos meses, el jugador se acercará aún más al estatus de agente libre al final de la temporada.

En este caso, al Real Madrid le quedan tres caminos principales:

acercarse a las exigencias del jugador y extender el contrato;

venderlo en el mercado de verano por una gran suma;

quedarse sin acuerdo y aceptar el riesgo de perderlo gratis en 2027.

La prolongación de las negociaciones ha aumentado el interés de grandes clubes ingleses. En particular, se ha informado que el Arsenal sigue la situación, mientras que el Liverpool considera la posibilidad de que el jugador se convierta en agente libre.

22 goles no han convencido totalmente al club

En la temporada 2025/26, Vinícius disputó 53 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 9 asistencias.

A pesar de ello, el equipo terminó segundo en la liga española detrás del Barcelona. Los catalanes aseguraron el título antes de tiempo tras una victoria sobre el Real Madrid.

Aunque las estadísticas personales son altas, una temporada sin trofeos podría estar obligando a la directiva del club a actuar con más cautela respecto a un gran contrato.

Se acerca la reunión decisiva

Vinícius ha ganado dos veces la Champions League con el Real Madrid y se ha convertido en uno de los jugadores principales del equipo en los últimos años. Pero en el fútbol moderno, los servicios históricos no resuelven automáticamente todas las cifras en la mesa de negociación.

Ahora, la atención principal se centrará en la reunión entre Roc Nation y la directiva del Real Madrid. Si las partes no llegan a un consenso sobre temas financieros, la situación en torno a Vinícius podría convertirse de una simple negociación contractual en uno de los mayores culebrones de fichajes del verano.

¿Crees que el Real Madrid debería aceptar las exigencias de Vinícius o es mejor venderlo si llega una gran oferta?