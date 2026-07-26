Ruben Amorim tras su debut en el Milan: Los jugadores aún no entienden el nuevo sistema

El nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, compartió sus impresiones tras su primer partido al frente del equipo. Tras el amistoso disputado en Glasgow contra el Celtic de Escocia, el ex técnico del Manchester United admitió abiertamente que los jugadores están teniendo dificultades para asimilar por completo sus exigencias tácticas, especialmente el sistema de presión alta. Este encuentro marcó la primera prueba seria para el especialista portugués, evidenciando que la nueva era en el campamento de los "rossoneri" será difícil. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido, que terminó con un empate 2-2, el Milan dejó atrás el estilo de su predecesor e intentó adoptar la filosofía de Amorim, basada en la agresividad y el control del balón. Sin embargo, según ixbt.com, se observaron interrupciones en las acciones colectivas sobre el terreno de juego. El técnico señaló que los goles encajados son producto de errores en el proceso de implementación de las nuevas ideas, pero valoró positivamente el empeño del equipo por cambiar su identidad.

Presión y dificultades tácticas

El sistema defensivo de Amorim exige un gran esfuerzo físico y mental a los jugadores. En el partido contra el Celtic, los representantes del Milan se vieron a menudo atrapados entre dos aguas: por un lado, intentaban realizar una presión alta, y por el otro, dejaban espacios libres a sus espaldas. Los campeones de Escocia aprovecharon con éxito estos huecos y lograron generar situaciones de peligro.

"La mentalidad de presionar durante la mayor parte del encuentro aún no ha sido comprendida del todo por el equipo, pero la idea principal está ahí y la he sentido", declaró Ruben Amorim después del partido. Según sus palabras, los futbolistas se esforzaron por luchar por el balón en cada rincón del campo, aunque estas acciones aún parezcan desordenadas. El entrenador expresó su confianza en que, con el tiempo, la condición física mejorará y aumentará el nivel de comprensión de las situaciones de juego.

Asimismo, el técnico portugués insiste en la importancia de controlar el juego a través de la posesión del balón. En la etapa actual, el equipo tarda demasiado tiempo en llegar al área rival. Amorim no ocultó que este proceso apenas comienza y que todavía hay que trabajar mucho para alcanzar la perfección.

Francesco Camarda, la nueva esperanza del equipo

En medio de las dificultades tácticas, la noticia más alegre para los aficionados del Milan fue la actuación del delantero de 18 años Francesco Camarda. El joven talento firmó un doblete en apenas siete minutos y salvó a su equipo de la derrota. En los últimos meses habían aumentado los rumores sobre una posible cesión a otro club, pero Amorim puso fin a este asunto.

El entrenador enfatizó firmemente que Francesco Camarda se quedará en el primer equipo la próxima temporada. "Camarda se quedará con nosotros pase lo estoy. Tengo mucha confianza en él y en nuestros jóvenes futbolistas. Estoy satisfecho con el juego que están mostrando y creo que tienen un futuro brillante en este club", añadió el técnico.

A modo de conclusión, se puede decir que el Milan dirigido por Ruben Amorim atraviesa actualmente un periodo de transición. Aunque en el partido de debut se notaron algunas carencias, el brillo de jóvenes estrellas como Francesco Camarda y los planes claros del entrenador infunden esperanza a los seguidores del club. La capacidad del equipo para consolidar su sistema de presión antes de que comience la Serie A determinará el destino de la temporada.