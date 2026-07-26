Harry Kane supera a Yamal en la carrera por el Balón de Oro: ¿quiénes son los demás?

España se coronó campeona del mundo y Rodri fue elegido el mejor jugador del torneo. A pesar de ello, en los primeros pronósticos posteriores al Mundial 2026, Harry Kane se perfila como el principal favorito al Balón de Oro.

Según las cuotas de las casas de apuestas recopiladas por Squawka, las probabilidades de victoria del delantero inglés se estiman en un 40 %. Sin embargo, sus perseguidores más cercanos cuentan con méritos suficientes y el galardón aún está abierto.

La temporada que catapulta a Kane al primer puesto

Harry Kane firmó una de las mejores campañas de su carrera en la temporada 2025/26. Con el Bayern de Múnich, anotó 61 goles en 51 partidos y dio 7 asistencias.

El conjunto bávaro conquistó la Bundesliga, la Copa alemana y la Supercopa. Por su parte, Kane logró la medalla de bronce en el Mundial 2026 con la selección inglesa, marcando seis tantos en siete encuentros.

La gran ventaja de Kane radica en la combinación de estadísticas individuales descomunales y un rendimiento constante tanto a nivel de clubes como de selecciones en un solo curso.

De ganar el galardón, se convertiría en el primer futbolista inglés en alzar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001.

¿Bastará con el campeonato mundial de Yamal?

Las opciones de Lamine Yamal se estiman en un 33 %. La estrella del FC Barcelona ganó la Liga española y la Supercopa, y cerró el año levantando la Copa del Mundo con la selección nacional.

España venció a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final para proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Sin embargo, los registros individuales de Yamal en el Mundial no alcanzaron los números de Kane. Aquí reside la gran intriga: ¿valorarán más los votantes los títulos colectivos o la consistencia estadística a lo largo de toda la temporada?

Rodri aspira de nuevo al Balón de Oro

Situado en la tercera posición con un 22 % de probabilidades, Rodri es otro de los candidatos más firmes de la contienda.

El capitán de España guio a su combinado hacia el título mundial y fue distinguido con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Este mérito supone un sólido argumento para aspirar a ser reconocido de nuevo como el mejor del mundo tras su galardón en 2024.

No obstante, la temporada de Rodri en su club se vio interrumpida por lesiones. Precisamente este factor podría jugar en su contra frente a Kane y Yamal.

El Top 5 del Balón de Oro

Puesto Jugador Club y selección Probabilidad 1 Harry Kane Bayern de Múnich, Inglaterra 40% 2 Lamine Yamal FC Barcelona, España 33% 3 Rodri «Manchester City», España 22% 4 Kylian Mbappé Real Madrid, Francia 17% 5 Lionel Messi Inter Miami, Argentina 9%

Estos porcentajes son probabilidades estimadas a partir de las cuotas de las casas de apuestas. Pueden superar el 100 % debido al margen de beneficio de las casas y a la fluctuación del mercado, por lo que no representan un resultado de votación oficial.

Los ganadores los eligen los periodistas, no las casas de apuestas

El vencedor del Balón de Oro se determina mediante los votos de 100 periodistas internacionales. Los criterios de evaluación incluyen el rendimiento individual, los títulos colectivos, la categoría sobre el césped y el juego limpio.

La ceremonia de entrega de premios de 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres. Por primera vez en la historia del galardón, el ganador no se anunciará en París, sino en la capital británica.

Por ahora, Kane lidera la carrera. Pero el campeonato mundial de Yamal, el estatus de Rodri en el Mundial y las cifras de Mbappé pueden dar un vuelco total a las votaciones.

¿Crees que los 61 goles de Kane merecen el Balón de Oro, o debe ganarlo un campeón del mundo como Yamal o Rodri?