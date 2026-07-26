Honor presenta el primer «smartphone-robot» del mundo: Capacidades del nuevo dispositivo

Se está dando un nuevo paso revolucionario en el mundo de la tecnología. La empresa Honor se está preparando para mostrar al público general su nuevo desarrollo, el primer «smartphone-robot» del mundo llamado Honor Robot Phone. Antes de la presentación oficial prevista para agosto, circularon en la red fotos y vídeos en vivo que muestran el empaque del dispositivo, su diseño y, lo más importante, su sistema de cámaras único. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal diferencia y singularidad de este smartphone se esconde en su enorme bloque de cámara rectangular en el panel trasero. Según Ixbt.com, el módulo de cámara principal está equipado con un cardán (gimbal) robotizado de cuatro ejes integrado en el cuerpo. Este mecanismo no es simplemente estático, sino que consta de piezas móviles activas que se espera que cambien por completo la experiencia de uso de los smartphones.

Capacidades de la cámara robotizada

El mecanismo de la cámara funciona muy rápidamente: sale del cuerpo y se pone en posición de trabajo en tan solo 0,8 segundos. Al mismo tiempo, aparece una animación especial en la pantalla del dispositivo. El sistema robotizado permite que la cámara gire 360 grados, lo que brinda al usuario una cobertura completa del entorno. Además, el sistema cuenta con funciones de composición automática de fotogramas y seguimiento de objetos.

Para garantizar la estabilidad de la imagen, los ingenieros de Honor utilizaron una solución tecnológica compleja. En ella trabajan en armonía la estabilización óptica de tres ejes, un cardán robotizado de cuatro ejes, un procesador de control dedicado y algoritmos de IA. El fabricante afirma que este sistema proporciona una estabilización de nivel CIPA 5.5, lo cual se acerca al rendimiento de las cámaras profesionales.

Para los entusiastas del estilo de vida activo

Este alto nivel de estabilización convierte al Honor Robot Phone en una herramienta ideal para grabar en condiciones extremas. El smartphone permite capturar vídeos fluidos y sin vibraciones incluso al correr, andar en bicicleta u otros movimientos activos. Esto sin duda abre nuevos horizontes para los bloggers y entusiastas del deporte.

Por ahora se desconoce qué lugar ocupará esta tecnología en el mercado. Algunos expertos lo llaman el inicio de una nueva era en la fabricación de smartphones, mientras que otros lo consideran un experimento más que se olvidará rápidamente. Sin embargo, el impulso de Honor hacia la innovación seguramente será recibido con interés en el mercado uzbeko, ya que los dispositivos de la marca son bastante populares allí.

Las especificaciones técnicas completas y el precio del nuevo Honor Robot Phone se anunciarán en el evento oficial de agosto. Por ahora, los usuarios discuten qué tan resistente y útil será este «robot inteligente» en la vida diaria.