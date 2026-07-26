Se construye en EE. UU. una planta de aviones innovadores que no necesitan aeropuerto

La empresa estadounidense Electra ha anunciado la construcción de su primera planta para la fabricación de aviones híbridos-eléctricos EL9 Ultra Short, capaces de revolucionar el mundo de la aviación regional. Se espera que este complejo, que se levantará en la ciudad de Springfield, Ohio, inaugure una era de transporte aerocomercial independiente de las pistas de aterrizaje tradicionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el marco del proyecto, se construirá un enorme complejo de producción que ocupará cerca de 39 hectáreas. Según ixbt.com, la inversión total en el proyecto asciende a 850 millones de dólares. Está previsto que la construcción de la planta comience en 2027 y, cuando opere a plena capacidad, se crearán unos 2 000 nuevos empleos. En la fase inicial se prevé producir 400 aviones EL9 Ultra Short al año, y posteriormente hasta 800 unidades.

Ventaja tecnológica y sistema Blown Lift

La principal característica del modelo EL9 Ultra Short es su tecnología de vuelo. La tecnología Blown Lift utilizada en el avión dirige el flujo de aire de las hélices directamente hacia las alas, lo que aumenta drásticamente la fuerza de sustentación. Como resultado, la aeronave solo necesita una superficie de 45 a 46 metros de longitud para despegar y aterrizar.

A modo de comparación, los aviones regionales modernos actuales requieren pistas de hormigón especiales de varios cientos de metros. El EL9 puede aterrizar no solo en aeropuertos, sino también en pequeños campos cerca de ciudades, en aparcamientos e incluso en barcazas. Esta característica puede convertirlo en un medio de transporte muy prometedor para países con regiones montañosas o remotas como Uzbekistán.

Direct Aviation: Un nuevo concepto de aviación

La empresa Electra promueve el concepto Direct Aviation («aviación directa»). Según este, los pasajeros no tendrán que perder tiempo yendo a grandes aeropuertos. Los aviones, diseñados para nueve pasajeros, realizarán vuelos desde pequeñas plataformas cercanas a núcleos de población, empresas industriales o centros vacacionales.

Equipados con un sistema de motor híbrido-eléctrico, las capacidades de estas aeronaves son las siguientes:

Autonomía máxima de vuelo: 610 kilómetros;

Capacidad de pasajeros: hasta 9 personas;

Sistema de control: sistema electrónico Fly-by-wire;

Aspecto medioambiental: El consumo de combustible y el nivel de ruido son significativamente más bajos en comparación con los aviones tradicionales.

Actualmente, Electra ha presentado una solicitud de certificación ante la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. El vuelo de las primeras unidades producidas en serie está programado para finales de 2027 o principios de 2028. Según los expertos, este tipo de aviones también serán la solución óptima para la logística de carga, la aviación sanitaria y las misiones humanitarias.