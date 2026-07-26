Jermain Defoe deja de acudir a los entrenamientos: la leyenda inglesa es despedida del Woking

La ex estrella de la selección de Inglaterra y del Tottenham, Jermain Defoe, ha puesto fin a su primera experiencia en los banquillos con un rotundo fracaso. La directiva del Woking, club que milita en la National League, anunció la rescisión anticipada del contrato del técnico de 41 años. El motivo aducido es la irresponsabilidad del entrenador en el cumplimiento de sus funciones profesionales, según informa Goal.com .

La junta directiva del club acusa a Defoe no solo por los resultados deportivos, sino también por una flagrante violación de la disciplina laboral. Según el director de fútbol del Woking, Jody Brown, el ex delantero dejó de asistir a los entrenamientos del equipo en las últimas semanas y se negó a presentar los informes solicitados por la directiva. Esta colaboración, que duró apenas cuatro meses, concluyó en medio de un profundo descontento interno en el club.

Irresponsabilidad y quejas de los jugadores

De acuerdo con Jody Brown, la contratación de Defoe fue una iniciativa suya, pero con el tiempo la situación se salió de control. En un comunicado emitido en el sitio web oficial del club, se señala que no solo la directiva, sino también los futbolistas y el cuerpo técnico expresaron su preocupación por la falta de motivación del entrenador, lo que afectó negativamente al ambiente del equipo.

El punto de inflexión de la crisis ocurrió durante una reunión clave de preparación para la nueva temporada. Ni Jermain Defoe ni su asistente se presentaron al encuentro, al que debían asistir los directivos, el director de operaciones y el cuerpo técnico. Tampoco aparecieron en la sesión de entrenamiento programada para ese mismo día, lo que colmó la paciencia de la directiva.

La reacción de Defoe: Dos versiones de la historia

Por su parte, Jermain Defoe rechazó las acusaciones de la directiva y ofreció una perspectiva diferente de los hechos. Argumentó que ciertas circunstancias internas del club y dinámicas ocultas le impidieron continuar con su labor. El exjugador afirmó que creía firmemente en el proyecto que había iniciado y que se siente orgulloso de lo realizado en tan poco tiempo.

"Lamentablemente, debido a las circunstancias surgidas, fue imposible seguir en el cargo. Tenía la sensación de que estábamos construyendo algo especial en el equipo", añadió Defoe. No obstante, no especificó a qué "circunstancias" se refería exactamente. Actualmente, el Woking busca urgentemente un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada.

Como recordatorio, Jermain Defoe dejó una huella imborrable en la Premier League durante su carrera como jugador. Brilló en equipos como el Tottenham, Portsmouth y Sunderland, situándose entre los máximos goleadores históricos de la competición. Sin embargo, su debut en los banquillos no ha sido tan brillante como se esperaba.