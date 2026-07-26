Se conoce cuándo debutará el nuevo fichaje del Liverpool Jeremy Jacquet

El club inglés Liverpool ha tomado una decisión definitiva sobre la primera aparición de su nuevo defensa Jeremy Jacquet en la gira de pretemporada que está disputando por Estados Unidos. El debut del jugador francés, fichado por 60 millones de libras esterlinas, era esperado con gran expectación por los aficionados. Sin embargo, el cuerpo técnico del equipo ha decidido no poner en riesgo la salud de su costoso fichaje. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el partido disputado en la ciudad de Nashville contra el Sunderland, que concluyó con una victoria por 4-2, el entrenador Andoni Iraola ofreció información detallada sobre el estado del nuevo defensa. Según Goal.com, Jacquet estuvo de baja durante un largo periodo debido a una grave lesión en el hombro y actualmente se encuentra en la fase final de su proceso de recuperación.

Fecha de debut y medidas de precaución

Andoni Iraola subrayó que no se debe apresurar el proceso con Jeremy Jacquet. Según sus palabras, el jugador necesitará tiempo para recuperar su estado físico óptimo tras un paréntesis de muchos meses. El técnico planea alinear al defensa francés en el último partido de la gira por EE. UU., lo que le dará la oportunidad de adquirir ritmo competitivo antes del inicio de la Premier League.

«En la situación de Jeremy hemos decidido no correr ningún riesgo. Estuvo meses sin jugar debido a una lesión en el hombro. Por eso le daremos tiempo para adaptarse. Lo más probable es que participe en el último partido de la gira», explicó el entrenador en una entrevista concedida al sitio web oficial del club.

La lesión de Joe Gomez y los problemas en la plantilla

Aunque el Liverpool se impuso al Sunderland, el encuentro no se saldó sin bajas para el equipo. El experimentado y polivalente defensa Joe Gomez se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante el partido tras lesionarse. Esta situación podría afectar negativamente al equilibrio de la línea defensiva del equipo de cara a la nueva temporada.

Iraola calificó esta lesión como la peor noticia de la jornada. El entrenador destacó que, en un momento en que las sesiones de entrenamiento marchaban según lo previsto, la baja de uno de los defensas principales alteró ligeramente los planes. Por el momento, no se han ofrecido datos exactos sobre la gravedad de la lesión de Joe Gomez ni sobre su tiempo de recuperación.

En el partido frente al Sunderland, los jugadores de la parcela ofensiva lograron destacar. Los goles anotados por Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas dieron la victoria al equipo. A pesar de ello, el técnico señaló que las condiciones de humedad y calor provocaron fatiga en los futbolistas y que todavía queda mucho trabajo por hacer en el juego colectivo.