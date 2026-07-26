Victoria sin Messi: Casemiro debuta, Suárez decide el partido (vídeo)

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Victoria sin Messi: Casemiro debuta, Suárez decide el partido (vídeo)

El Inter Miami Lionel Messiconsiguió tres puntos vitales en su nuevo encuentro disputado sin su presencia. Si bien Luis Suárez sentenció un duro duelo en el campo del Montréal en el minuto 81, la gran novedad fue el debut de la nueva estrella del equipo, Casemiro.

El poste salva el arco en el primer tiempo

El encuentro correspondiente a la temporada regular de la MLS se disputó en el Stade Saputo de Montreal. Los visitantes dominaron gran parte del juego, pero tardaron en abrir el marcador.

En el minuto 13, el guardameta del Inter Miami, Rocco Rios Novo, despejó un remate peligroso. Ya sobre el final de la primera mitad, un potente disparo lejano de Telasco Segovia se estrelló en el travesaño.

El Inter Miami acumuló 18 remates durante el encuentro y dominó la posesión con un 56 %.

Suárez vuelve a ponerse el traje de héroe

El único tanto del partido llegó en el minuto 81. Tras sancionarse un penal a favor del Inter Miami, Luis Suárez no perdonó desde los once metros y le otorgó una ajustada victoria a su equipo.

Este significó el noveno tanto del delantero uruguayo en la presente temporada de la MLS. Curiosamente, Suárez ha anotado seis dianas en sus últimos tres partidos de liga. Su racha goleadora le ha dado al Inter Miami su sexta victoria consecutiva.

El estreno de Casemiro en tierras americanas

Reconocido por su paso por el RealMadridy el Manchester United, Casemiro debutó oficialmente con la camiseta del Inter Miami. El centrocampista brasileño fue titular y se desempeñó en la medular acompañado por Yannick Bright y Telasco Segovia.

Casemiro se había incorporado oficialmente al club el 22 de julio como agente libre. Su contrato se extiende hasta el final de la temporada 2027 de la MLS, con opción de prorrogarlo hasta junio de 2029.

El mediocampista brasileño completó los noventa minutos, acertando 57 de sus 64 pases intentados y recuperando siete balones.

Messi vuelve a ser baja en la convocatoria

Lionel Messi no fue incluido en la lista para enfrentar al Montréal. La estrella argentina todavía no ha retornado a la disciplina de su club tras alcanzar la final del Mundial 2026 con su selección. Debido a su descanso y recuperación, tampoco participará en el MLS All-Star Game.

A pesar de la ausencia de Messi, Suárez asumió el liderazgo. La incorporación de Casemiro, por su parte, promete aportar veteranía y un plus de equilibrio al centro del campo de la escuadra de Florida.

El Inter Miami se mantiene en la parte alta

Tras este triunfo, el Inter Miami acumula 37 unidades. El equipo registra 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas en 17 partidos, ubicándose en la segunda posición de la Conferencia Este.

Por su parte, el Montréal se quedó con 15 puntos en la 13ª plaza de la Conferencia Este. Tomando en cuenta la tabla general de la MLS, el conjunto canadiense se encuentra en los puestos bajos.

Ficha del partido

Temporada regular de la MLS

CF Montréal — Inter Miami — 0:1

Gol: Suárez, 81 (pen.)

Alineación del Inter Miami: Rios Novo, Fray, Sailor, Allen (Negri, 59), Bright (Ruiz, 90), Segovia, Casemiro, Silvetti, Berterame (Plembek, 80), Suárez.

El Inter Miami disputará su próximo compromiso el 1 de agosto como local frente al Columbus Crew. La atención se centrará ahora en la rapidez con la que Casemiro se adapte al equipo estelar y en la fecha del regreso de Messi.

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Shuhrat Razzakov
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