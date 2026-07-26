Nueva era en Taiwán: instalación de un litógrafo de haz de electrones para microchips

Taiwán, considerado el centro global de la industria de semiconductores, experimenta un giro importante en la tecnología de fabricación de microcircuitos. La empresa estadounidense Multibeam recibió su primer pedido desde Taiwán para su plataforma de litografía por haz de electrones múltiples (MBX). Se espera que este equipo innovador difiera radicalmente de los métodos tradicionales y abra nuevas oportunidades en el campo de la nanotecnología. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Como parte del proyecto, el sistema MBX será entregado al Colegio de Investigación de Semiconductores de la Universidad Nacional Tsing Hua (NTHU) en Taiwán. Según ixbt.com, la instalación del equipo está prevista para 2027. Este paso servirá no solo para la investigación académica, sino también para la creación de microsistemas de nueva generación en colaboración con los principales fabricantes de chips de la isla.

Abandono de las fotomáscaras tradicionales

La principal ventaja de la tecnología MBX es que permite prescindir por completo de las fotomáscaras tradicionales al crear el diseño del microcircuito. Habitualmente, la creación de un prototipo de chip requiere la preparación de moldes costosos y complejos, lo que encarece el proceso tanto en términos económicos como de tiempo.

El dispositivo de Multibeam proyecta la imagen directamente sobre la oblea de silicio utilizando múltiples haces de electrones simultáneamente. Este enfoque permite lanzar nuevos prototipos inmediatamente después de finalizar el diseño. Como resultado, se acortan los plazos de desarrollo de nuevos productos y se reduce significativamente el coste.

Cimientos para las tecnologías del futuro

Creación de modernos empaquetados de microcircuitos;

Componentes fotónicos y dispositivos cuánticos;

Aceleradores especializados para inteligencia artificial (AI);

Investigaciones de microelectrónica de nueva generación.

Los desarrolladores señalan que esta tecnología combina alta precisión y rendimiento. Se espera que produzca cambios revolucionarios en los siguientes campos:

Este contrato es de importancia estratégica para Multibeam. Dado que Taiwán es la región productora de semiconductores más avanzada del mercado mundial, un proyecto exitoso aquí abrirá un amplio camino para la empresa en el mercado global. Esto sentará las bases para una cooperación directa con fábricas proveedoras de componentes para NVIDIA, Apple y otros gigantes tecnológicos en el futuro.

Tales novedades también son importantes para países en desarrollo tecnológico como Uzbekistán. Después de todo, el abaratamiento y la aceleración del proceso de fabricación de chips en el mundo afectan directamente los precios y la funcionalidad de los gadgets, electrodomésticos y automóviles.