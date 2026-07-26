Guerra de fichajes de 120 millones: el Real se une a la puja por la estrella del Leipzig

Los acontecimientos se precipitan en torno a uno de los acuerdos más sonados del mercado de fichajes de verano. El extremo costamarfileño de 19 años del RB Leipzig, Yann Diomande, ha acelerado su traspaso. El gigante español ya ha presentado una oferta seria, nhưng el club alemán no quiere dejar marchar fácilmente a su jugador.

Zamin.uz analiza en profundidad la batalla de fichajes en torno a la joven estrella mundial más cotizada, las ofertas de los clubes y las ventajas de los madridistas.

1. Primera oferta de 100 millones de euros y las exigencias del Leipzig

Bild y Sky Germany, el Real Madrid ya ha realizado una oferta de alrededor de 100 millones de euros (76,9 millones de libras esterlinas + 8,5 millones de libras esterlinas en variables) por el prodigio. Sin embargo, el club de la Bundesliga rechazó esta suma.

Precio tasado por el Leipzig: El club alemán valora al internacional con Costa de Marfil en 130 millones de euros.

Posible compromiso: Los iniciados señalan que las partes podrían llegar finalmente a un acuerdo en torno a los 120 millones de euros.

2. Liverpool y PSG también en la pelea: El As bajo la manga del Real

En la lucha por Diomande no solo está el Madrid, otros grandes de Europa participan activamente.

Liverpool: Anteriormente recibió un no por respuesta tras ofrecer 100 millones de euros. El club de la Premier League sigue interesado pero no quiere subir su postura.

PSG: El campeón francés lleva meses siguiendo de cerca al jugador. Según los informes, Diomande ha alcanzado un acuerdo preliminar con el PSG para un contrato a largo plazo, pero los parisinos no han presentado una oferta formal que convenza al Leipzig.

La principal ventaja del Real — La agencia Roc Nation: The Athletic informa que la intervención del Real en el proceso cambió radicalmente el panorama. Los agentes de Diomande son los mismos que los de Vinicius Junior,representados por Roc Nation Sports. Actualmente negocian la renovación de contrato de Vinicius con los madridistas, lo que facilita notablemente las relaciones.

El panorama de fichajes en torno a Yann Diomande

Club Suma ofrecida Estatus actual y posición RB Leipzig Precio de venta: 120–130 M€ Intentando ampliar contrato hasta 2030 Real Madrid 100 M€ (£76.9M + bonus) Rechazado, negociaciones activas en curso Liverpool ~100 M€ Rechazado, no desea subir la oferta PSG Sin oferta formal Acuerdo personal con el jugador

3. De Leganés a sensación mundial en 18 meses

El crecimiento en la carrera de Diomande ha sido asombrosamente rápido. Hace apenas 18 meses jugaba en la DME Sports Academy de Florida antes de pasar al Leganés y debutar en LaLiga.

Temporada en el Leipzig: En 33 partidos de la Bundesliga firmó 12 goles y 9 asistencias, contribuyendo enormemente a que su equipo lograra la 3ª plaza y la clasificación para la Champions League.

Datos mundialistas: Con la selección de Costa de Marfil disputó los 4 partidos del Mundial, jugando un papel clave para alcanzar los dieciseisavos de final.

Venta récord: De concretarse este traspaso, se convertirá en la venta más cara en la historia del Leipzig, superando los récords de Josko Gvardiol y Benjamin Sesko.

Bonus para el Leganés: El Leganés se reserva un 10% de una futura venta y ganará al menos 10 millones de euros de una operación superior a los 100 millones.

4. Plus táctico y el futuro de Brahim Díaz

El Real Madrid ve a Diomande como un objetivo prioritario para reforzar el extremo derecho. Su velocidad explosiva, manejo ambidiestro, regate y capacidad de presión asfixiante encajan a la perfección en el sistema del cuerpo técnico madridista.

Un aspecto importante es que la llegada de Diomande no significa la salida de Brahim Díaz.Tanto José Mourinho como la directiva del Real valoran mucho a Brahim, y el propio jugador marroquí desea continuar en el Santiago Bernabéu.

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Se espera que la novela de fichajes en torno a Yann Diomande se convierta en el evento más grande y sonado de este verano.

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