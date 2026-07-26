AMD extiende la vida de la plataforma AM5: procesadores Zen 7 y perspectivas de AM6

AMD, uno de los líderes del mercado de semiconductores, planea extender significativamente el período de soporte para su plataforma AM5. Según la información más reciente, este socket servirá de base no solo para las generaciones actuales, sino también para los futuros procesadores basados en la arquitectura Zen 7. Esto significa estabilidad a largo plazo y oportunidades de actualización para los usuarios. Así lo informa Ixbt.com lo informa.

Como informa la publicación ixbt.com, la hoja de ruta actualizada de AMD indica que los chips Zen 7 serán la última generación producida para la plataforma AM5. Solo después de esto la compañía planea migrar al nuevo socket AM6. Cabe recordar que la plataforma AM5 se presentó por primera vez en 2022 junto con los procesadores Ryzen 7000 (Raphael).

Actualmente, las series Ryzen 8000G y Ryzen 9000 (Granite Ridge) funcionan con éxito en esta plataforma. En la siguiente etapa, se espera el lanzamiento de procesadores basados en la arquitectura Zen 6, con el nombre en clave Olympic Ridge. Según los expertos, si AMD sigue su ciclo tradicional de actualización de dos años, los procesadores de escritorio Zen 7 saldrán al mercado en 2029.

Nuevas tecnologías y cambio de socket

Los representantes de AMD habían prometido anteriormente dar soporte a la plataforma AM5 al menos hasta 2029. Aunque se espera que los procesadores Zen 7 se fabriquen con los procesos tecnológicos A16 o A14 más avanzados de TSMC, seguirán siendo compatibles con el socket actual. Esto permitirá a los propietarios de placas base existentes aumentar el rendimiento simplemente actualizando el procesador sin reemplazar todo el sistema.

Según la estrategia de la compañía, el cambio de socket solo se realizará cuando surja una necesidad tecnológica seria. Algunos ejemplos incluyen:

Transición al estándar de memoria RAM DDR6;

Introducción de una nueva generación de interfaz PCI Express;

Necesidad de cambiar radicalmente el sistema de suministro de energía.

Se planea que la arquitectura Zen 7 admita módulos de memoria rápida como MRDIMM y LPDDR5X, así como la introducción de instrucciones ACE (AI Compute Extensions) para trabajar con inteligencia artificial. Sin embargo, se supone que el controlador de memoria seguirá estando en el estándar DDR5, lo cual es el factor clave para mantener la compatibilidad con AM5.

¿Cuándo llegará la era de AM6 y DDR6?

Según las previsiones de los analistas, la nueva plataforma AM6 debutará solo al mismo tiempo que la arquitectura Zen 8, es decir, después de 2029. Esta nueva plataforma incluirá el estándar de memoria DDR6 y otras tecnologías avanzadas más allá de las capacidades del socket actual. Esto representa una opción mucho más económica para los usuarios de AMD en comparación con las plataformas Intel, ya que la compañía competidora suele preferir cambiar de socket cada dos generaciones.

En conclusión, esta decisión de AMD también es muy beneficiosa para los usuarios del mercado de Uzbekistán. En condiciones donde los precios de los componentes de computadoras son altos, se mantiene la posibilidad de utilizar una sola placa base durante 7-8 años y trabajar con juegos y programas modernos simplemente mejorando el procesador. Esto convierte a la plataforma AM5 en la mejor opción para una inversión a largo plazo.