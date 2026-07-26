José Mourinho frena el fichaje de Vinicius Junior: el plan del Arsenal en peligro

El Arsenal de Londres muestra un fuerte interés en fichar al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. Sin embargo, José Mourinho, de regreso en la dirección del club blanco, ha impuesto un veto rotundo al traspaso de la estrella brasileña. Esta decisión podría arruinar uno de los mayores objetivos estivales de los 'gunners'. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Telegraph, el técnico portugués ha comunicado a la directiva del club que Vinicius Junior no está en venta. Mourinho tiene la intención de mantener la columna vertebral del equipo y considera al jugador brasileño, junto a Kylian Mbappé y Jude Bellingham, como una parte indispensable del futuro del club. Aunque circulan diversos rumores en el mercado de fichajes, el estratega busca garantizar la estabilidad en Madrid.

Las ambiciones del Arsenal y la situación en el mercado de fichajes

Mikel Arteta planeaba reforzar significativamente la plantilla tras los fracasos de la temporada pasada. Según Goal.com, el entrenador subrayó que, tras la eliminación en la Liga de Campeones, el club debía actuar con mayor inteligencia y rapidez en el mercado. El interés por Vinicius Junior demuestra las altas aspiraciones del club londinense.

Por ahora, el Arsenal no se muestra tan activo como se esperaba en el mercado. El club fichó a Christos Tzolis por 34 millones de libras esterlinas y contrató al portero Illan Meslier. Sin embargo, la pelea por Morgan Rogers se perdió ante el Chelsea. El fichaje de una estrella de talla mundial como Vinicius habría supuesto un auténtico punto de inflexión para el equipo.

El contrato actual de Vinicius Junior con el Real Madrid finaliza en junio del próximo año. Actualmente, las negociaciones para un nuevo acuerdo están estancadas. La razón principal que se señala son las demandas financieras del jugador. Según los informes, el delantero brasileño exige un salario cercano al que percibe Kylian Mbappé, lo que podría afectar el equilibrio salarial interno del club.

A pesar de ello, José Mourinho insiste en la necesidad de retenerlo en el equipo, a pesar de los desacuerdos económicos entre el jugador y el club. Aunque las relaciones entre el técnico y el futbolista se enfriaron un poco debido a ciertos roces la temporada pasada, desde un punto de vista profesional Mourinho valora enormemente su talento.

A modo de conclusión, el Real Madrid debe tomar una decisión sobre el contrato de Vinicius en los próximos meses. De lo contrario, existe el riesgo de que el jugador se convierta en agente libre o que su precio de traspaso disminuya. Por su parte, el Arsenal se verá obligado a considerar otras opciones para reforzar su línea de ataque, ya que la firme postura de Mourinho hace que este fichaje sea prácticamente imposible.