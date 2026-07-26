La Juventus continúa las negociaciones por el fichaje de Emiliano Martínez

La Juventus de Turín tiene la intención de reforzar su portería antes del cierre del mercado de fichajes de verano. El entrenador principal del equipo, Luciano Spalletti, abordó los cambios en la plantilla y la cuestión de los porteros tras el partido amistoso disputado contra el club belga Standard de Lieja. El objetivo principal es incorporar a Emiliano Martínez, campeón del mundo con la selección de Argentina. Así lo informa Goal.com informa .

Según la publicación Goal.com, la directiva del club turinés no ha abandonado la lucha por el guardameta del Aston Villa. Spalletti admitió abiertamente que se busca un nuevo portero, subrayando la necesidad de aumentar la competencia en el equipo. Según él, aunque actualmente el equipo cuenta con dos guardametas, se necesita sangre nueva y un jugador con gran experiencia.

El mercado de fichajes, la prudencia y la situación financiera

Aunque Emiliano Martínez sigue siendo un objetivo prioritario para la Juventus, el club actúa con cautela en los asuntos financieros. Spalletti señaló que la capacidad para gastar grandes sumas en el mercado de fichajes es limitada. El Aston Villa exige alrededor de 10-15 millones de euros por su estrella, pero la «Vecchia Signora» espera reducir este precio a 5-6 millones de euros.

El contrato actual de Martínez se extiende hasta 2029 y percibe un salario de 7 millones de euros al año en Inglaterra. Por su parte, la Juventus quiere ofrecer un contrato de tres años al portero argentino y llegar a un acuerdo a cambio de reducir ligeramente su salario. El propio jugador no oculta que está preparado para nuevos desafíos y que tiene el deseo de probarse a sí mismo en la Serie A de Italia.

Los competidores y los posibles salidas

En la lista de la Juventus hay otros candidatos además de Martínez. Entre ellos se mencionan los siguientes porteros:

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Zion Suzuki (Parma)

Vanja Milinkovic-Savic (Nápoles)

Noah Atubolu (Friburgo)

Sin embargo, es precisamente Emiliano Martínez quien está por delante de los demás candidatos debido a su carácter y sus cualidades de liderazgo en el vestuario. Se espera que su experiencia aporte mayor seguridad a la línea defensiva del equipo.

La llegada de un nuevo guardameta significará la marcha de uno de los porteros actuales del equipo: Michele Di Gregorio o Mattia Perin. Si bien Di Gregorio ha despertado el interés del club turco Beşiktaş, Perin está pensando en cambiar de equipo para tener más continuidad. En este momento, el director deportivo Cristiano Giuntoli y la directiva del club están trabajando en esta cadena de fichajes.

A menos de un mes para el inicio de la nueva temporada del campeonato italiano, la Juventus tiene como objetivo completar su plantilla antes del partido contra el Frosinone. El fichaje de Emiliano Martínez sigue siendo uno de los pasos más importantes y esperados al respecto.