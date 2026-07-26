Conflicto entre Apple y Micron: ¿Se necesitan chips de memoria chinos para el iPhone

El gigante tecnológico estadounidense Apple está intentando persuadir a la administración de Donald Trump para que permita el uso de chips de memoria fabricados en China en el iPhone y otros dispositivos. Se espera que esta iniciativa provoque nuevos debates no solo en la cadena de suministro tecnológico, sino también en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha discutido personalmente este asunto con el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el secretario del Tesoro Scott Bessent. La compañía quiere obtener el derecho de instalar chips fabricados por las empresas chinas Changxin Memory (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC) en dispositivos destinados a mercados fuera de Estados Unidos.

La fuerte oposición de Micron

Sin embargo, el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria, Micron Technology, se opone firmemente a este plan. El director de la compañía, Sanjay Mehrotra, advirtió al gobierno destacando que abrir el camino a los proveedores chinos sería un duro golpe para la industria de semiconductores de Estados Unidos. Según los representantes de Micron, incluso para los mercados extranjeros, depender de las tecnologías chinas va en contra de la seguridad nacional y de los intereses económicos.

La dirección de Micron afirma que el problema de la escasez de chips se puede resolver ampliando la producción en la propia Estados Unidos. Con este fin, la empresa ha prometido invertir 250 mil millones de dólares en las fábricas del país. Este paso se valora como una acción estratégica destinada a garantizar la independencia tecnológica de Estados Unidos.

¿Por qué Apple elige los chips chinos?

Por su parte, Apple aborda la situación de otra manera. En su opinión, la cooperación con los proveedores chinos servirá para mitigar la escasez de chips de memoria que se observa en todo el mundo. Además, el aumento de la competencia provocará una caída en los precios de los componentes, lo que garantizará que el producto final —los teléfonos inteligentes iPhone— sea más asequible para los compradores.

Asimismo, Apple ha manifestado su descontento con el hecho de que Micron aproveche su posición de monopolio en el mercado para obtener beneficios excesivos. El gigante de Cupertino quiere reducir el riesgo de depender de un solo fabricante diversificando la cadena de suministro. Esto es especialmente importante para los mercados que dependen de las importaciones, ya que el precio de los componentes afecta directamente al precio minorista de los dispositivos.

Actualmente, la administración de la Casa Blanca está examinando este choque de intereses entre los dos gigantes. Si Apple obtiene el permiso, esto podría ser un giro inesperado en la política de sanciones estrictas que Estados Unidos aplica frente a las tecnologías chinas. Como resultado, no se descarta que los precios bajen en el mercado tecnológico global o, por el contrario, que la tensión geopolítica se intensifique aún más.