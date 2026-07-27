Neymar firma un doblete, pero estalla la polémica en el vestuario

Neymar marcó dos goles contra el Chapecoense y rescató al Santos de la derrota. Sin embargo, tras el pitido final, la atención pasó de su heroica actuación en el campo a los tensos acontecimientos vividos en el vestuario.

La prensa brasileña informa que la estrella del fútbol criticó duramente a dos jóvenes compañeros de equipo. Tanto Neymar como los propios jugadores negaron que hubiera insultos, subrayando que se trató de una charla exigente habitual dirigida a todo el plantel.

¿De qué se acusa a Neymar?

Según Globo Esporte, durante el descanso del partido entre el Santos y el Chapecoense, Neymar mostró su descontento con el rendimiento del equipo y habló con dureza en el vestuario.

El informe afirma que utilizó expresiones despectivas hacia el centrocampista de 21 años Gabriel Bontempo e insinuó que este podría jugar en una categoría inferior la próxima temporada.

Se dice que el defensa de 19 años João Ananias también fue objeto de duras críticas. Según las fuentes, se cuestionó el nivel técnico del jugador. La discusión pudo haberse reanudado después de que Ananias anotara un autogol en la segunda mitad.

Algunos miembros del club consideran que las exigencias de Neymar sobrepasaron los límites de la crítica constructiva habitual en un equipo.

Los informes también señalaron que esta situación pudo haber afectado negativamente el estado psicológico de los jóvenes futbolistas y el rendimiento del Santos en la segunda parte. No obstante, esto es por ahora una valoración de las fuentes y no una conclusión oficial.

Neymar desmintió todas las acusaciones

Tras la difusión de las informaciones sobre el conflicto, Neymar se pronunció a través de las redes sociales. Rechazó rotundamente la información de que hubiera señalado y ofendido específicamente a los jóvenes jugadores.

El delantero afirmó que hubo una conversación general en el vestuario, con la participación de los futbolistas más experimentados, orientada a todo el equipo.

«Fue una charla exigente dirigida a todo el grupo», declaró Neymar.

Al señalar que es natural exigirse mutuamente para alcanzar el éxito colectivo, acusó a quienes interpretaron mal el suceso de difundir información falsa.

¿Qué dijeron los jóvenes futbolistas?

El entorno de Gabriel Bontempo y João Ananias tampoco confirmó que se hubieran producido insultos personales directos o una gran pelea.

Según sus representantes, durante el descanso se analizó el juego del equipo y se establecieron exigencias comunes para los jugadores. Ellos calificaron la situación como una charla de vestuario habitual en el fútbol profesional.

De este modo, surgieron dos versiones sobre el incidente:

las fuentes de Globo aseguran que las palabras de Neymar fueron ofensivas y excesivamente duras;

el bando de Neymar y los jóvenes futbolistas niegan cualquier conflicto personal.

Esta discrepancia obligó a la directiva del Santos a esclarecer cómo ocurrieron realmente los hechos.

Se espera que el Santos celebre una reunión interna

Según la prensa brasileña, la directiva del club planea revisar la situación de forma interna y escuchar las declaraciones de los presentes en el vestuario.

Hasta el momento, el Santos no ha anunciado ninguna sanción disciplinaria contra Neymar ni ha dado por concluida una investigación oficial. Por lo tanto, todavía es prematuro concluir que el jugador será castigado.

El club se enfrenta a una tarea delicada. Por un lado, cuenta con la máxima estrella del equipo y su líder en el terreno de juego. Por otro, existe la necesidad de proteger a los jóvenes futbolistas y preservar un ambiente saludable en el vestuario.

Héroe en el campo, en el centro de la polémica fuera de él

Neymar anotó ambos goles en el encuentro contra el Chapecoense. Abrió el marcador en la primera mitad y, en los minutos finales, convirtió un penalti para asegurar el empate 2:2 del Santos.

Sin embargo, el equipo no pudo mantener la victoria frente a un rival que ocupa el último puesto del campeonato. Tras el descanso, el Santos perdió el control del encuentro y encajó dos goles en poco tiempo.

La paradoja en la situación de Neymar radica precisamente en eso:

sus goles salvaron al equipo de la derrota;

pero su presunta actitud generó dudas sobre el ambiente en el vestuario.

¿Dónde está el límite entre la exigencia y el insulto?

En los grandes clubes es normal que los jugadores referentes exijan mayor responsabilidad a sus compañeros. Sin embargo, cuando la exigencia se convierte en humillación personal, en lugar de fortalecer al equipo puede socavar la confianza interna.

La experiencia y el estatus de Neymar le otorgan un gran poder de influencia. Precisamente por eso, es probable que cada palabra suya tenga un impacto más fuerte en los jóvenes futbolistas que una simple crítica.

Por ahora, todos los detalles del suceso no encajan por completo. Neymar y los dos futbolistas negaron el conflicto personal, mientras que algunas fuentes del club insisten en que se cruzó la línea.

La gran incógnita ahora es si el Santos, tras el debate interno, cerrará este episodio como una charla puramente emocional o si establecerá límites claros incluso para su máxima estrella.