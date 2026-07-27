Guardiola tampoco es la solución: Rednapp advierte a Inglaterra

Aunque la selección de Inglaterra conquistó la medalla de bronce en el Mundial 2026, ha surgido un nuevo debate en torno al futuro del fútbol del país. Según Harry Rednapp, fichar a Pep Guardiola como seleccionador no garantiza automáticamente títulos; el problema fundamental es mucho más profundo.

El exentrenador instó a la Asociación Inglesa de Fútbol a respaldar a Thomas Tuchel y reformar el sistema de formación de jóvenes jugadores, en lugar de ir tras un nombre famoso.

«Pep no es una varita mágica»

En una entrevista concedida al diario The Sun, Rednapp elogió la capacidad táctica de Guardiola. Sin embargo, afirmó que no cree que su llegada a la selección inglesa resuelva todos los problemas al instante.

«Todo el mundo piensa que Pep es una especie de varita mágica en el fútbol. Sin duda, es un genio táctico».

Rednapp señaló que el simple hecho de designar a un gran entrenador no basta para coronarse campeón en un torneo importante. En la selección, el resultado no depende únicamente de la reputación del técnico, sino también de la calidad de los futbolistas que produce el país.

Dinero en los clubes, selección limitada

Rednapp llamó la atención sobre la gran diferencia que existe entre trabajar en un club y en un combinado nacional.

En el fútbol de clubes, Guardiola tiene la oportunidad de fichar en el mercado de traspasos al jugador necesario para una posición concreta. En la selección, el entrenador trabaja únicamente con futbolistas que poseen la nacionalidad del país y que están disponibles.

«En el fútbol internacional no hay chequera ni mercado de fichajes. Trabajas con lo que tu país produce».

Por ello, según Rednapp, el éxito a largo plazo de Inglaterra no depende de atraer a un entrenador célebre, sino de elevar la calidad en la formación de los jóvenes talentos.

El escenario italiano, una advertencia para Inglaterra

Rednapp mencionó a Italia como el ejemplo de advertencia más serio para Inglaterra.

Italia, tetracampeona del mundo, se quedó fuera del Mundial 2026 tras haberse perdido también las citas de 2018 y 2022. Una derrota en la tanda de penaltis de la final del playoff ante Bosnia-Herzegovina privó a los italianos de su tercer Mundial consecutivo.

Rednapp destacó que en Inglaterra el camino de los talentos locales hacia el primer equipo también se está volviendo cada vez más complicado.

A su juicio, debido a que los clubes de la Premier League confían más en fichar futbolistas extranjeros ya hechos, no se brindan suficientes oportunidades a los canteranos.

¿Qué cambios propuso Rednapp?

El exentrenador planteó la idea de introducir normas que obliguen a los clubes de la Premier League a alinear a un número determinado de futbolistas ingleses sobre el terreno de juego.

Tomando como ejemplo su etapa en el West Ham, recordó que de aquel sistema salieron jugadores de la talla de Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Joe Cole, Jermain Defoe y Glen Johnson.

Rednapp también criticó que las academias modernas se hayan convertido en entornos excesivamente cerrados y «estériles». En su opinión, los jóvenes deben observar de cerca a los jugadores del primer equipo, sentir la competencia del fútbol de élite y adquirir experiencia práctica a una edad más temprana.

¿Necesita Inglaterra un técnico inglés?

Rednapp reiteró su visión tradicional de que la selección nacional debería ser dirigida, en la medida de lo posible, por un especialista del propio país.

Mencionó a Eddie Howe como un candidato sólido y señaló asimismo la necesidad de brindar mayor confianza a exjugadores como Frank Lampard y Steven Gerrard para que se desarrollen como entrenadores.

No obstante, el llamamiento principal de Rednapp no es destituir a Tuchel ahora mismo. Al contrario, recalcó que se debe mostrar absoluta confianza en el actual seleccionador.

Tuchel logró un resultado histórico con Inglaterra

Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2026. Tras caer por 1-2 ante Argentina, el equipo venció a Francia por 6-4 en el partido por el tercer puesto.

Este fue el mejor resultado de Inglaterra en una Copa del Mundo desde el título de 1966 y su registro más alto en un Mundial disputado en el extranjero.

El contrato inicial de Tuchel estaba previsto hasta el Mundial 2026. Sin embargo, la Asociación Inglesa de Fútbol amplió el acuerdo en febrero de 2026 hasta la conclusión de la Eurocopa 2028.

«Dejemos de perseguir a Pep. Brindemos pleno apoyo a Tuchel y pongamos en orden el sistema de categorías inferiores», declaró Rednapp.

El problema principal va más allá de un solo entrenador

Inglaterra cuenta actualmente con futbolistas capaces de ganar un torneo de máxima envergadura. El tercer puesto en el Mundial 2026 demostró además que el equipo se encuentra entre las selecciones más potentes del planeta.

Sin embargo, la advertencia de Rednapp mira hacia el futuro: ¿quiénes vendrán después de esta actual generación estelar?

Guardiola puede potenciar tácticamente al equipo. Pero ni siquiera él podrá fichar en el mercado a un defensa o a un delantero que no existe. No hay un botón de «añadir nuevo jugador» en la selección; la vida no es un videojuego de FIFA.

Por lo tanto, la tarea principal para Inglaterra no es esperar a Pep, sino proteger un sistema del que surjan jugadores y entrenadores locales. De lo contrario, el equipo que hoy roza los títulos podría ver mañana el Mundial desde su casa, tal como le ocurrió a Italia.