Mourinho decide el futuro de cinco jugadores en el Real Madrid

La segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid podría comenzar con cambios importantes en la plantilla. Según AS, el club está reevaluando el futuro de al menos cinco jugadores, de los cuales se espera que tres abandonen el equipo próximamente.

Sin embargo, no todos los jugadores están dispuestos a despedirse del Santiago Bernabéu. Algunos quieren hacer cambiar de opinión a Mourinho y luchar hasta el final por su puesto en el once titular.

Mourinho quiere más cambios en la plantilla

El Real Madrid nombró oficialmente a José Mourinho como entrenador principal el 11 de junio de 2026. Se firmó un contrato con el técnico portugués hasta el verano de 2029.

Según la información de AS del 26 julio, la planificación de fichajes de verano del club madrileño aún no ha terminado. Mourinho quiere construir un equipo rápido, vertical y físicamente fuerte, por lo que también se esperan nuevas salidas.

Actualmente, los jugadores cuyo futuro está en discusión son:

Raúl Asencio;

Gonzalo García;

Franco Mastantuono;

Brahim Díaz;

Eduardo Camavinga.

No todos se encuentran en la misma situación: algunos podrían ser vendidos, otros cedidos, y el resto luchar por su lugar en el equipo.

Las posibilidades de quedarse de Asencio son muy escasas

Raúl Asencio participó en los primeros entrenamientos de Mourinho e intenta revertir la situación a su favor. Pero las fuentes de AS consideran baja la probabilidad de que continúe en el Real Madrid.

Asencio quiere convencer a Mourinho, pero en el club predomina otro escenario sobre su futuro.

Según la publicación, el agente del jugador, Jorge Mendes, ha comenzado a buscarle un nuevo equipo. Por ahora, no se ha dado información precisa sobre los clubes interesados ni sobre el precio del traspaso.

La situación de Asencio también se ve complicada por la fuerte competencia en la línea defensiva. Debe demostrar su valía en poco tiempo antes de la nueva temporada para entrar en los planes de Mourinho.

Gonzalo será vendido, Mastantuono podría irse cedido

Según el último informe de AS, Gonzalo García y Franco Mastantuono saben que la probabilidad de que se vayan del equipo es alta.

Se espera que Gonzalo sea traspasado mediante una venta definitiva, mientras que Mastantuono saldría cedido por una temporada para tener minutos de juego.

El club inglés Fulham ha mostrado interés en ambos jugadores:

Jugador Opción esperada Gonzalo García Traspaso definitivo Franco Mastantuono Cesión por una temporada

El Fulham está preparando una oferta para fichar a Gonzalo. En cuanto a Mastantuono, se debate una opción de cesión simple. El Real no quiere perder el control sobre el centrocampista argentino de 18 años.

El papel del exentrenador del Real, Álvaro Arbeloa, podría ser clave en la salida de Gonzalo. Él conoce bien al jugador de la cantera y del primer equipo, y está interesado en llevarlo al Fulham.

La competencia se ha vuelto excesiva para Mastantuono

El principal problema de Mastantuono es la altísima competencia en las posiciones de extremo derecho y mediapunta donde suele actuar.

En esa zona debe luchar por los minutos con futbolistas como Arda Güler, Brahim Díaz y Rodrygo. Según AS, el Real sigue confiando en su potencial, pero la cesión se ve como la solución más lógica para que juegue con regularidad.

Sin embargo, la cesión también conlleva riesgos: si el jugador no acumula los minutos esperados en su nuevo club, su progresión podría frenarse de nuevo. Por ello, se espera que el Real elija con muchísimo cuidado el equipo al que lo enviará.

Camavinga y Brahim no quieren irse

Es posible que Eduardo Camavinga y Brahim Díaz no figuren entre los futbolistas más indispensables de Mourinho para la próxima temporada. A pesar de ello, ambos jugadores han manifestado su intención de seguir en el Real Madrid.

El rendimiento de Camavinga la temporada pasada generó dudas en el club. AS informó anteriormente que el Real podría estudiar su venta si llega una oferta adecuada. Pero el centrocampista francés no ha mostrado interés en cambiar de aires.

Brahim está en una posición similar. Aunque no sea un titular indiscutible de manera permanente, no ha mostrado intención de abandonar el club.

El plan de ambos futbolistas es idéntico: quedarse, convencer a Mourinho y pelear por un puesto en el once.

Esta situación puede complicar el proceso de fichajes para el Real. Aunque el club quiera vender a un jugador, la operación no se concretará sin su consentimiento.

¿Por qué el Real quiere aligerar la plantilla?

Mourinho no solo quiere reducir el número de jugadores, sino también modificar el equilibrio de la plantilla.

Según AS, el club debe despedirse primero de algunos futbolistas para poder incorporar a otros nuevos. Especialmente en la medular la competencia es feroz y resulta casi imposible dar tiempo de juego a todos.

Al mismo tiempo, Mourinho quiere construir un equipo con las siguientes características:

transición rápida de defensa a ataque;

alta preparación física;

fútbol vertical y de pocos pases;

fuerte competencia entre puestos;

un ejecutor preciso para cada rol.

Por esta razón, ni el cartel de gran nombre ni la condición de joven promesa servirán como garantía para aquellos jugadores que no cumplan con las exigencias del nuevo técnico.

De momento, ninguna salida ha sido confirmada oficialmente

Aunque AS ha informado que las marchas de Gonzalo y Mastantuono son inminentes, el Real todavía no ha anunciado de forma oficial el traspaso o la cesión de ninguno de estos tres futbolistas.

Esta es una diferencia importante: los planes del club y las noticias de la prensa no equivalen a un acuerdo ya firmado.

Debe llegar una oferta formal del comprador por Gonzalo, un proyecto de cesión adecuado para Mastantuono y una opción que satisfaga a club y jugador en el caso de Asencio.

El primer gran examen de Mourinho ha comenzado

José Mourinho inicia su segunda etapa en el Real Madrid no solo con modificaciones tácticas, sino también con decisiones de personal muy complejas.

Las salidas de Gonzalo y Mastantuono pueden liberar espacio en la plantilla. El futuro de Asencio dependerá de si logra convencer al técnico en poco tiempo. Y Camavinga y Brahim están listos para luchar por su continuidad en Madrid.

Ahora, la gran incógnita es: ¿a quién le dará Mourinho una segunda oportunidad y para quién se cerrarán las puertas del Real este verano?