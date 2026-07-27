El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanovtuvo una rápida adaptación al fútbol inglés y se convirtió en una de las figuras clave del « Manchester City », gracias en gran parte a Pep Guardiola. Sin embargo, la marcha del famoso entrenador español de los « citizens » ha generado diversas dudas sobre el futuro del jugador uzbeko en el club.

Zamin.uz analiza cómo afectará la salida de Guardiola a la carrera de Khusanov a través del análisis de un conocido experto ruso.

1. El factor Guardiola y una nueva era en el « City »

Es bien sabido que Pep Guardiola prestó especial atención al defensa uzbeko, trabajando individualmente con él y apoyándole táctica y físicamente. A pesar de esto, el experimentado entrenador decidió dejar Mánchester al final de la temporada pasada, a pesar de tener contrato en vigor.

La inesperada marcha del técnico dio inicio a un período de reconstrucción en el equipo y generó preocupación entre muchos aficionados sobre el papel de Khusanov en la plantilla.

2. Aleksandr Troitskiy: «Nada amenaza el estatus de Khusanov»

Reaccionando a estas preocupaciones, el conocido periodista deportivo y experto ruso Aleksandr Troitskiy destacó que la salida de Guardiola no afectará negativamente la posición de Abdukodir en el club.

De la declaración de Aleksandr Troitskiy: « Abdukodir Khusanov firmó un nuevo contrato con el "Manchester City" válido hasta 2031. Esto demostró que la marcha de Guardiola no afectará a Khusanov. Abdukodir seguirá siendo un jugador de alto nivel bajo cualquier circunstancia. »

Los números de Abdukodir Khusanov en el « Manchester City »

Indicadores Detalles y estadísticas Llegada al club Enero de 2025 Duración del contrato actual Hasta junio de 2031 (renovado) Partidos jugados 37 partidos (en todas las competiciones) Trofeos ganados FA Cup y EFL Cup Nuevo entrenador principal Enzo Maresca Selección nacional Participante en el Mundial 2026

3. Nueva temporada con Maresca y la experiencia del Mundial 2026

Defendiendo los colores del « Manchester City » desde enero de 2025, Khusanov disputó 37 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, convirtiéndose en ganador de sus primeros grandes títulos de clubes: la FA Cup y la EFL Cup.

Habiendo concluido una temporada intensa y difícil con su participación en la Copa del Mundo 2026, el defensa central de 22 años se prepara actualmente para la nueva temporada bajo la dirección del nuevo entrenador principal Enzo Maresca . El nuevo contrato a largo plazo demuestra la gran confianza que el club deposita en el futbolista uzbeko.

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Los exitosos pasos de Abdukodir Khusanov en el « Manchester City » continúan.

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