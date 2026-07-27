Salah, muy cerca del Beşiktaş: el club espera la respuesta definitiva

Es posible que hayan comenzado las horas decisivas para el traspaso de Mohamed Salah al Beşiktaş. La prensa turca apunta a que el fichaje de la estrella egipcia podría anunciarse hoy, aunque según la última postura oficial del club, el acuerdo aún no está completamente cerrado.

El Beşiktaş ha presentado su última oferta a Salah y a sus representantes. Ahora, el club de Estambul espera la respuesta definitiva del jugador, y es precisamente ahí donde reside la gran intriga de este fichaje estrella.

Las camisetas están listas, pero aún no hay firma

Según la información difundida por el periodista Atakan Kurt, el Beşiktaş ha completado prácticamente los preparativos logísticos para recibir a Salah.

Los informes mencionan los siguientes planes:

la confección de camisetas con el apellido de Salah;

una ceremonia de bienvenida oficial en el aeropuerto;

el traslado del jugador al estadio en un vehículo especial;

la firma del contrato con la presencia de los aficionados;

el anuncio del traspaso a través de una gran presentación.

Sin embargo, que la camiseta esté preparada o la ceremonia planeada no significa que se haya firmado el contrato. El presidente del club, Serdal Adali, afirmó que el 25 julio se envió una oferta oficial definitiva al entorno de Salah y que se espera una respuesta a corto plazo.

El Beşiktaş mejora las condiciones en su última oferta

Según los medios turcos, inicialmente surgió un obstáculo importante en las negociaciones debido a las elevadas comisiones exigidas por el representante del jugador.

Serdal Adali indicó que Salah dio inicialmente su visto bueno al traspaso, pero que tras filtrarse las noticias a la prensa, las demandas financieras del agente aumentaron drásticamente. El presidente del club subrayó que era inaceptable una solicitud de comisión de alrededor del 35 %.

Se informó que en las siguientes conversaciones la brecha entre ambas partes se redujo. Algunas fuentes señalan que el agente redujo su petición de comisión y que el Beşiktaş presentó una última oferta mejorada. No obstante, los términos financieros exactos del contrato no han sido confirmados oficialmente por el club.

¿Qué salario se le ha ofrecido a Salah?

La prensa turca ofrece cifras dispares.

Condición Afirmación de la prensa Duración del contrato 1+1 o 2 años Salario anual garantizado 12–15 millones de euros Bonus Hasta 4 millones de euros Coste total por dos años Más de 40 millones de euros

Informaciones recientes aseguran que a Salah se le han ofrecido 15 millones de euros netos por temporada más primas por rendimiento. Sin embargo, estas cifras son por ahora solo especulaciones de la prensa y no se considerarán definitivas hasta que se publique el contrato oficial.

¿Está Salah de acuerdo con el traspaso?

Según el presidente del club, Salah conversó con el entrenador del Beşiktaş, Vincenzo Italiano, y con la dirección deportiva, mostrando inicialmente una actitud positiva ante la idea de mudarse a Estambul.

Sin embargo, el agente del jugador, Ramy Abbas, escribió previamente que aún no sabía dónde jugaría Salah la próxima temporada, poniendo en duda las informaciones sobre el cierre del acuerdo. Por lo tanto, sigue existiendo una diferencia crucial entre el acuerdo verbal y la firma del contrato.

En la situación actual, es prematuro afirmar que «Salah se ha convertido en jugador del Beşiktaş». La expresión correcta es que el club ha enviado una oferta y espera la respuesta final.

¿Por qué arriesga tanto el Beşiktaş por Salah?

A sus 34 años, Salah es agente libre y no requiere pago por traspaso. Sin embargo, su alto salario, los bonus, los derechos de imagen y la comisión del agente pueden elevar el coste total de la operación a una cifra muy elevada.

A pesar de ello, este fichaje tiene una enorme importancia para el Beşiktaş en varios aspectos:

aumentar drásticamente el potencial ofensivo del equipo;

elevar el prestigio del club en el ámbito internacional;

atraer nuevos patrocinadores y acuerdos comerciales;

incrementar la venta de camisetas y la audiencia en redes sociales;

enviar un mensaje de autoridad a sus rivales en la liga turca.

El Beşiktaş ya ha fichado a Leandro Trossardprocedente del Arsenal. La llegada de Salah podría convertir la campaña de fichajes estival del club en uno de los periodos más sonados de la historia del fútbol turco. El fichaje de Trossard ya ha sido confirmado por los clubes.

¿Qué legado dejó Salah en el Liverpool?

El Liverpool anunció oficialmente en marzo que Salah dejaría el club al término de la temporada 2025/26. Tras jugar nueve años en Inglaterra, el atacante egipcio conquistó la Premier League, la Champions League, la FA Cup y otros grandes títulos.

En la antesala de su último partido con el club, acumulaba 441 encuentros y 257 goles. Esta marca convirtió a Salah en uno de los máximos goleadores de la historia del Liverpool.

Por este motivo, cualquier noticia sobre su próximo destino genera un gran interés en todo el mundo del fútbol. Por su parte, el Beşiktaş le ofrece a Salah la oportunidad de seguir en Europa y convertirse en el líder absoluto del equipo.

¿Cuándo podría producirse el anuncio oficial?

Atakan Kurt afirma que el fichaje podría anunciarse hoy mismo. Otras fuentes turcas informan de que Salah y sus representantes han recibido un plazo breve para tomar su decisión final.

Actualmente existen tres escenarios principales:

Salah acepta la oferta y el Beşiktaş hace oficial el fichaje. Se celebran nuevas negociaciones sobre los asuntos financieros. Ambas partes no logran un acuerdo y Salah valora otras propuestas.

A juzgar por la información actual, el fichaje está mucho más cerca que antes. Pero no se puede dar por cerrado el acuerdo hasta que comience la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto o se emita el comunicado oficial del club.

Conclusión principal

El Beşiktaş ha dado un paso firme para hacerse con los servicios de Mohamed Salah y ha enviado su última oferta al entorno del jugador. La prensa turca escribe que ya se están preparando las camisetas y la ceremonia de presentación.

Sin embargo, lo más importante sigue faltando: la firma de Salah. Por eso, la definición «se espera la decisión final de Salah» se ajusta mucho más a la realidad que «el fichaje ya es oficial».

Si la estrella egipcia da el visto bueno, el Beşiktaş podría concretar uno de los fichajes más grandes no solo del verano, sino de toda la historia del fútbol turco.