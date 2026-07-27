Las herramientas de inteligencia artificial graban conversaciones masivamente sin previo aviso

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Las herramientas de inteligencia artificial graban conversaciones masivamente sin previo aviso

La rápida integración de las modernas herramientas de inteligencia artificial en la vida diaria permite a los usuarios grabar y analizar automáticamente las comunicaciones, pero este proceso a menudo se realiza sin el conocimiento de los interlocutores. Según The Wall Street Journal, dado que la función de grabación en segundo plano se ha vuelto extremadamente sencilla, estas tecnologías han comenzado a utilizarse ampliamente no solo en reuniones de trabajo, sino también en comunicaciones personales. Así lo informa Ixbt.com informa .

En particular, el servicio Granola, que recaudó 125 millones de dólares en inversiones este año y está valorado en 1,5 mil millones de dólares, graba el audio directamente a través del micrófono del dispositivo. No se une a la llamada como un participante independiente, por lo que no aparece ningún bot visible en la conversación ni se envía ninguna notificación automática. Este enfoque difiere radicalmente de los servicios de videoconferencia habituales.

Riesgos para la privacidad y la confidencialidad

El hecho de que los usuarios utilicen las capacidades de estas nuevas tecnologías fuera del ámbito laboral está generando preocupación. Emma Chang, fundadora de la startup Yuzu Labs, declaró en una entrevista que graba las reuniones iniciales y luego envía sus transcripciones al servicio Claude para su análisis. Asimismo, otros usuarios han informado que graban consultas médicas, sesiones de terapia y reuniones con amigos sin advertir a sus interlocutores.

En 11 estados de EE. UU., incluidos California, Florida, Illinois y Pensilvania, grabar una conversación sin el consentimiento de todos los participantes es una infracción legal y, en algunos casos, puede acarrear responsabilidad penal. Este problema también está afectando al entorno corporativo.

Riesgos jurídicos y consecuencias cognitivas

Directivos de empresas y expertos en seguridad de datos advierten que estos «estenógrafos de IA» discretos pueden generar graves riesgos legales. Por ejemplo, se han detectado casos en los que las herramientas de grabación no se apagaron tras finalizar las videoconferencias oficiales, conservando conversaciones informales entre los empleados.

Más allá de los problemas de privacidad, los investigadores están analizando otros efectos negativos del registro de datos asistido por inteligencia artificial. Las investigaciones centradas en la reducción de la carga cognitiva muestran que una dependencia excesiva de estas tecnologías puede provocar una disminución en la capacidad de procesar información de forma independiente y pensar críticamente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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