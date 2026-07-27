Tensión en el Barcelona: ¿Se marchará Ferran Torres al PSG?

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Tensión en el Barcelona: ¿Se marchará Ferran Torres al PSG?

El futuro de Ferran Torres en el Barcelona, convertido en una de las grandes estrellas del Mundial 2026 y de la temporada pasada, sigue en el aire. Aunque el contrato actual del delantero de 26 años con el club catalán expira en junio de 2027, han surgido dudas de cara a las próximas negociaciones con la directiva.

Zamin.uz Zamin.uz ofrece los detalles del culebrón de fichajes provocado por el límite salarial del Barça, el interés de Luis Enrique y el factor Julián Álvarez .

1. Un Mundial 2026 y una temporada fenomenal en el Barça

Ferran Torres alcanzó su mejor estado de forma en la temporada 2025/26. Se convirtió en un auténtico líder tanto en el club catalán como en la selección española.

  • Triunfo con la selección: Marcó en la final del Mundial 2026 y ganó el premio al Mejor Jugador de la final.

  • Ganador del Trofeo Zarra: Disputó 49 partidos durante la temporada, anotando 21 goles y dando 3 asistencias. Con 16 goles en La Liga, compartió el Trofeo Zarra con su compañero Lamine Yamal.

2. Límite salarial y la generosa oferta del PSG

Aunque Hansi Flick y la directiva del club valoran enormemente el trabajo del jugador, las capacidades financieras del Barcelona son limitadas.

  • Lope salarial: Debido a estrictas normas de límite salarial y al presupuesto general, el club no puede ofrecerle un sueldo excesivamente alto a Torres. Además, es necesario efectuar el pago restante de 8 millones de euros del acuerdo de 2022 con el Manchester City.

  • El factor Luis Enrique: El Paris Saint-Germain y Luis Enrique personalmente desean fichar al delantero español. El PSG está dispuesto a ofrecer condiciones económicas que el club catalán no puede igualar.

Estadísticas y detalles del contrato de Ferran Torres para la temporada 2025/26

Indicador / Aspecto

Valor / Detalle

Partidos totales (Temporada)

49

Goles + Asistencias

21 goles + 3 asistencias

Trofeo Zarra (La Liga)

16 goles (empatado con Lamine Yamal)

Éxito en el Mundial 2026

Gol en la final, Mejor Jugador de la final

Fin del contrato actual

Hasta junio de 2027

Principal club candidato

PSG (París)

3. ¿Por qué está molesto Torres? El factor Julián Álvarez

La directiva del Barcelona no está totalmente convencida del entusiasmo de Torres por renovar su contrato. La razón principal es el descontento del jugador con la política del club.

Competencia y falta de reconocimiento:

Torres sufre porque el Barcelona busca un nuevo delantero centro en el mercado de fichajes y ve a Julián Álvarezcomo su objetivo principal. A pesar de haber tenido una temporada fantástica, siente que su nivel y su potencial como delantero no son reconocidos debidamente por el club.

El club no permitirá bajo ningún concepto que Torres se marche gratis en 2027 (como agente libre). Si no se alcanza un nuevo acuerdo en las negociaciones de los próximos días, el Barça podría venderlo este mismo verano por una gran suma.

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Pronto se sabrá cómo termina este nuevo culebrón de fichajes en el Barcelona.

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¿Crees que el Barcelona debería retener a Ferran Torres o venderlo al PSG para fichar a Julián Álvarez? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Ferran TorresBarcelonaParis Saint-GermainLuis EnriqueManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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