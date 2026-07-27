La cuenta oficial de la Premier League inglesa publicó un vídeo con las acciones más destacadas del defensa del « Manchester City » Abduqodir Khusanov . La liga resumió la capacidad del jugador uzbeko para alcanzar a los rivales con una sola frase: «Abduqodir Khusanov es extremadamente rápido».

No se trata de una simple publicación en redes sociales. Khusanov, que en poco tiempo se ha ganado un puesto en el once inicial de uno de los campeonatos más exigentes del mundo, ve ahora cómo una de sus mayores virtudes es reconocida por la propia Premier League.

El vídeo muestra el arma principal de Khusanov

El vídeo difundido por las redes de la Premier League muestra a Khusanov neutralizando a delanteros rivales desde larga distancia, cortando peligrosos contragolpes y enmendando errores defensivos gracias a su velocidad.

A la publicación se le añadió el icono de un rayo, destacando la principal cualidad del futbolista.

La velocidad de Khusanov no solo le otorga ventaja en los duelos individuales, sino que también permite al « Manchester City » mantener la línea defensiva muy adelantada.

Pep Guardiola también ha calificado al jugador uzbeko en repetidas ocasiones como «muy rápido». Según el técnico, el club fichó a Khusanov precisamente por su habilidad para frenar los vertiginosos contragolpes contrarios. El cuerpo técnico del City también ha valorado muy positivamente su capacidad para leer el juego y tomar decisiones acertadas, además de su punta de velocidad.

La velocidad se ha convertido en un serio problema para los rivales

En el fútbol moderno, la velocidad no es simplemente un plus para un defensa central. Especialmente en un equipo como el Manchester City, que ataca con muchos efectivos y sitúa su línea defensiva cerca del centro del campo, esta cualidad resulta decisiva.

La velocidad de Khusanov le permite:

perseguir y frenar contragolpes rivales;

defender con garantías ante extremos veloces;

cortar balones largos a la espalda de la defensa;

cerrar espacios con rapidez en situaciones de uno contra uno;

cubrir y corregir los errores de sus compañeros.

El análisis oficial de la temporada del Manchester City también destaca que la potencia, la velocidad, el coraje y la determinación de Khusanov en los duelos lo han convertido en uno de los favoritos de la afición y en un pilar del once titular.

37 partidos y los dos primeros grandes títulos en Inglaterra

Abduqodir Khusanov disputó 37 partidos en todas las competiciones con el Manchester City en la temporada 2025/26. Estuvo un total de 2817 minutos sobre el terreno de juego, aunque no firmó goles ni asistencias.

La eficiencia de un defensa no se puede medir únicamente por los goles. Khusanov, convertido en una pieza fundamental de la zaga en la segunda mitad de la temporada, contribuyó enormemente a la conquista de la FA Cup y la League Cup.

Fue elegido mejor jugador del mes del Manchester City en enero y marzo. Asimismo, se situó entre los tres finalistas al galardón de mejor jugador del año del club.

Estas cifras demuestran que Khusanov ya no es solo una joven promesa, sino un defensa consolidado en el que se confía para los partidos importantes.

Un ascenso meteórico desde Lens hasta Mánchester

Khusanov fichó por el Manchester City en enero de 2025 procedente del Lens francés. El club mancuniano no reveló oficialmente la cifra del traspaso, pero la prensa británica estimó la operación en 33,6 millones de libras, cerca de 40 millones de euros en aquel momento.

Los primeros pasos del defensa uzbeko en Inglaterra no fueron sencillos. Tras un error en su debut frente al Chelsea, soportó una presión considerable.

Sin embargo, Khusanov dio la vuelta a la situación en tiempo récord. Se ganó la confianza de la afición gracias a su velocidad, contundencia en los duelos y carácter competitivo. El camino desde aquel error inicial hasta la titularidad reflejó su gran fortaleza mental.

El Mundial fue duro para el equipo

Abduqodir Khusanov debutó históricamente con la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de 2026.

Sin embargo, el torneo no fue exitoso para el combinado nacional. Uzbekistán cayó en la fase de grupos tras perder ante Colombia (1-3), Portugal (0-5) y la República Democrática del Congo (1-3), quedando fuera de las eliminatorias. En la clasificación final de la FIFA, Uzbekistán ocupó el 46º puesto.

A pesar de que el resultado colectivo no fue el esperado, el despliegue físico y la velocidad de Khusanov llamaron la atención durante todo el torneo, destacando por su capacidad para neutralizar ataques a gran ritmo.

El City toma una decisión sobre el futuro de Khusanov

La progresión de Khusanov convenció a la directiva del Manchester City. El club anunció en julio de 2026 la firma de un nuevo contrato por cinco años con el jugador, vinculándole a Mánchester hasta 2031.

Según informó el club, Khusanov fue titular en 16 de los últimos 19 encuentros de la Premier League. Su pareja en el eje de la zaga junto a Marc Guéhi resultó clave para los resultados del equipo en el tramo final.

Este contrato demuestra que el club no ve a Khusanov como un proyecto a corto plazo, sino como uno de los cimientos de su defensa para el futuro.

Detrás del reconocimiento hay una gran exigencia

El vídeo de la Premier League supuso otro hito de reconocimiento para el fútbol de Uzbekistán. No obstante, esto no significa que el proceso de formación de Khusanov haya concluido.

Todavía debe seguir creciendo en la salida de balón, la lectura táctica, el inicio de jugadas y la reducción de riesgos innecesarios. La velocidad ayuda a corregir fallos, pero en la élite los mejores defensas aprenden a evitar que se produzcan.

Por ahora, una cosa está clara: la Premier League ya se ha fijado en Khusanov. Si Guardiola elogió previamente su velocidad, ahora la cuenta oficial del campeonato ha mostrado esa misma virtud a millones de aficionados.

La andadura de Abduqodir en Inglaterra no ha gjort más que empezar. Y los rivales ya tienen clara una realidad: escapar de Khusanov no es tarea fácil.