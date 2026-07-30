Fermín López: El peor verano de mi vida y la ayuda psicológica

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Fermín López: El peor verano de mi vida y la ayuda psicológica

El centrocampista del Barcelona, Fermín López, reconoció que lesionarse en el cénit de su forma física y verse obligado a presenciar el triunfo de España en el Mundial desde la barrera ha sido la prueba más dura de su vida. En una entrevista concedida al programa Tot Costa de Catalunya Radio, el jugador reveló que necesitó ayuda profesional para superar este difícil momento, según informa Goal.com informa .

Lesión y golpe psicológico

La inoportuna lesión, ocurrida cuando el mediapunta de 23 años atravesaba un momento de gran forma deportiva, truncó todos sus planes. No poder vivir en el campo la victoria internacional de la selección española supuso un enorme varapalo mental para el futbolista. Fermín destacó que este contratiempo afectó gravemente a su estado anímico.

El bache emocional fue tan fuerte que al principio el jugador era incapaz de ver los partidos de la selección española en el Mundial. "Ha sido el peor verano de mi vida. Estaba en mi mejor momento, todo iba de maravilla y entonces llegó la lesión", relata el jugador.

Sistema de apoyo y proceso de recuperación

Para salir de esta difícil situación, Fermín se apoyó en la ayuda de su entorno más cercano. Los miembros de su familia, su pareja y sus amigos le brindaron soporte anímico. Asimismo, quiso destacar que recibió asistencia psicológica profesional y que el cuerpo técnico del club también le ayudó enormemente en este sentido.

El centrocampista, que al principio del torneo no se atrevía a ver los encuentros, acabó expresando su alegría por el éxito de su equipo. Incluso decidió presenciar la gran final del torneo en directo desde un estadio en Nueva York, lo que influyó positivamente en su ánimo.

Pasos hacia el regreso a los terrenos de juego

En la actualidad, tras meses de dura recuperación, Fermín se ejercita junto a la plantilla del Barcelona dirigida por Hansi Flick en la concentración de Inglaterra. Afirmó estar satisfecho con su estado físico y se prepara para tener minutos en el partido del Trofeo Joan Gamper.

El jugador señaló que esta dura experiencia le ha otorgado una motivación aún mayor para la próxima temporada. "Si todo va bien, podré disputar unos minutos en el Trofeo Gamper. Me siento muy preparado y volveré a demostrar que soy capaz de ayudar a mi equipo como la temporada pasada", concluyó.

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