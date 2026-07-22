«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?
22 июль куни УЕФА Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг дастлабки учрашувида «Истанбул Башакшеҳир» Финляндиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилади.
«Башакшеҳир Фотиҳ Терим» стадионида ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланади. Туркия клуби учрашув фаворити сифатида кўрилмоқда, бироқ меҳмонларнинг 16 ўйинлик мағлубиятсиз серияси мезбонларга осон ғалаба ваъда қилмайди.
«Башакшеҳир» тайёргарликда тезликни оширди
Туркия клуби янги мавсумдаги илк расмий ўйинига йиғинлар орқали тайёргарлик кўрди. Жамоа сўнгги назорат учрашувларида ишончли натижалар қайд этди.
«Башакшеҳир» Австриянинг «Зальцбург» клубини 2:1, Венгриянинг «Пушкаш академияси» жамоасини эса 2:0 ҳисобида мағлуб қилди.
Ўртоқлик учрашувлари натижалари жамоанинг ҳақиқий кучини тўлиқ кўрсатиб бермаса-да, Нури Шахин шогирдларининг ҳужумдаги фаоллиги ва яратилган вазиятлардан фойдаланиши ижобий таассурот қолдирди.
Истанбулдаги сўнгги натижалар рақибни огоҳлантиради
«Башакшеҳир»нинг ўтган чемпионат якунида ўз майдонида кўрсатган натижалари ҳам жамоанинг кучли томонини намоён қилади.
Истанбулликлар уйдаги сўнгги учрашувларда:
«Генчлербирлиги»ни 3:0;
«Қосимпошша»ни 4:0;
«Самсунспор»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган.
Туркия клуби ўз майдонида юқори босим ўрнатиш, рақибни жарима майдони атрофига сиқиб қўйиш ва қарши ҳужумлар учун бўш ҳудуд қолдирмасликни яхши билади.
Шу жиҳатдан «Интер Турку»ни Истанбулда Финляндия чемпионатидагидан анча юқори суръат ва босим кутиб турибди.
Финляндия клуби 16 ўйиндан бери ютқазмаяпти
Меҳмонларни ҳам камситиш мумкин эмас. «Интер Турку» Конференциялар лигасининг аввалги босқичида «Сараево»ни икки учрашув натижасига кўра 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Шу тариқа, жамоа ўз тарихида илк бор турнирнинг иккинчи саралаш босқичига чиқди.
«Яро»га қарши голсиз дурангдан кейин «Интер»нинг барча мусобақалардаги мағлубиятсиз серияси 16 та учрашувга етди. Финляндия клуби таркибида ротация имконияти борлиги сабаб футболчиларнинг ортиқча чарчаганига ишониш ҳам қийин.
Бироқ ички чемпионатда ўйинни назорат қилиш ва Истанбулда кучли босим остида ҳимояланиш — икки хил синов.
Меҳмонлар қандай тактика танлаши мумкин?
«Интер Турку»нинг дастлабки дақиқалардан ҳимояга кўпроқ эътибор қаратиши кутилмоқда. Финлар чизиқларни бир-бирига яқин жойлаштириб, мезбонларга марказдан ўтиш имконини бермасликка ҳаракат қилиши мумкин.
Меҳмонларнинг асосий мақсади жавоб учрашуви олдидан мақбул ҳисобни сақлаб қолиш бўлади. Шу сабаб ҳатто биринчи голни ўтказиб юборган тақдирда ҳам уларнинг кескин очилиб кетиши эҳтимоли паст.
«Башакшеҳир» эса тўпни назорат қилиши, рақиб мудофаасини қанотлар орқали кенгайтириши ва ҳимоядаги бўшлиқларни сабр билан излаши керак бўлади.
Энг эҳтимолий сценарий қандай?
Кучлар нисбати, майдон омили ва «Башакшеҳир»нинг сўнгги натижаларини ҳисобга олганда, Туркия клуби учрашув фаворити ҳисобланади.
Мезбонлар ташаббусни қўлга олиб, меҳмонларни асосан ўз жарима майдони атрофида ҳимояланишга мажбур қилиши кутилмоқда. «Интер» эса кам сонли қарши ҳужумлар ва стандарт вазиятлардан имконият излайди.
Учрашувнинг эҳтимолий сценарийларидан бири — «Башакшеҳир»нинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси. Бироқ финляндияликларнинг узоқ давом этаётган мағлубиятсиз серияси баҳсдаги интригани сақлаб турибди.
…