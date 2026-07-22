«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?

·17·Спорт
«Истанбул Башакшеҳир» мавсумни ғалаба билан бошлай оладими?

22 июль куни УЕФА Конференциялар лигаси иккинчи саралаш босқичининг дастлабки учрашувида «Истанбул Башакшеҳир» Финляндиянинг «Интер Турку» клубини қабул қилади.

«Башакшеҳир Фотиҳ Терим» стадионида ўтадиган баҳс Тошкент вақти билан соат 22:45 да бошланади. Туркия клуби учрашув фаворити сифатида кўрилмоқда, бироқ меҳмонларнинг 16 ўйинлик мағлубиятсиз серияси мезбонларга осон ғалаба ваъда қилмайди.

«Башакшеҳир» тайёргарликда тезликни оширди

Туркия клуби янги мавсумдаги илк расмий ўйинига йиғинлар орқали тайёргарлик кўрди. Жамоа сўнгги назорат учрашувларида ишончли натижалар қайд этди.

«Башакшеҳир» Австриянинг «Зальцбург» клубини 2:1, Венгриянинг «Пушкаш академияси» жамоасини эса 2:0 ҳисобида мағлуб қилди.

Ўртоқлик учрашувлари натижалари жамоанинг ҳақиқий кучини тўлиқ кўрсатиб бермаса-да, Нури Шахин шогирдларининг ҳужумдаги фаоллиги ва яратилган вазиятлардан фойдаланиши ижобий таассурот қолдирди.

Истанбулдаги сўнгги натижалар рақибни огоҳлантиради

«Башакшеҳир»нинг ўтган чемпионат якунида ўз майдонида кўрсатган натижалари ҳам жамоанинг кучли томонини намоён қилади.

Истанбулликлар уйдаги сўнгги учрашувларда:

  • «Генчлербирлиги»ни 3:0;

  • «Қосимпошша»ни 4:0;

  • «Самсунспор»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган.

Туркия клуби ўз майдонида юқори босим ўрнатиш, рақибни жарима майдони атрофига сиқиб қўйиш ва қарши ҳужумлар учун бўш ҳудуд қолдирмасликни яхши билади.

Шу жиҳатдан «Интер Турку»ни Истанбулда Финляндия чемпионатидагидан анча юқори суръат ва босим кутиб турибди.

Финляндия клуби 16 ўйиндан бери ютқазмаяпти

Меҳмонларни ҳам камситиш мумкин эмас. «Интер Турку» Конференциялар лигасининг аввалги босқичида «Сараево»ни икки учрашув натижасига кўра 3:2 ҳисобида мағлуб этди.

Шу тариқа, жамоа ўз тарихида илк бор турнирнинг иккинчи саралаш босқичига чиқди.

«Яро»га қарши голсиз дурангдан кейин «Интер»нинг барча мусобақалардаги мағлубиятсиз серияси 16 та учрашувга етди. Финляндия клуби таркибида ротация имконияти борлиги сабаб футболчиларнинг ортиқча чарчаганига ишониш ҳам қийин.

Бироқ ички чемпионатда ўйинни назорат қилиш ва Истанбулда кучли босим остида ҳимояланиш — икки хил синов.

Меҳмонлар қандай тактика танлаши мумкин?

«Интер Турку»нинг дастлабки дақиқалардан ҳимояга кўпроқ эътибор қаратиши кутилмоқда. Финлар чизиқларни бир-бирига яқин жойлаштириб, мезбонларга марказдан ўтиш имконини бермасликка ҳаракат қилиши мумкин.

Меҳмонларнинг асосий мақсади жавоб учрашуви олдидан мақбул ҳисобни сақлаб қолиш бўлади. Шу сабаб ҳатто биринчи голни ўтказиб юборган тақдирда ҳам уларнинг кескин очилиб кетиши эҳтимоли паст.

«Башакшеҳир» эса тўпни назорат қилиши, рақиб мудофаасини қанотлар орқали кенгайтириши ва ҳимоядаги бўшлиқларни сабр билан излаши керак бўлади.

Энг эҳтимолий сценарий қандай?

Кучлар нисбати, майдон омили ва «Башакшеҳир»нинг сўнгги натижаларини ҳисобга олганда, Туркия клуби учрашув фаворити ҳисобланади.

Мезбонлар ташаббусни қўлга олиб, меҳмонларни асосан ўз жарима майдони атрофида ҳимояланишга мажбур қилиши кутилмоқда. «Интер» эса кам сонли қарши ҳужумлар ва стандарт вазиятлардан имконият излайди.

Учрашувнинг эҳтимолий сценарийларидан бири — «Башакшеҳир»нинг 2:0 ҳисобидаги ғалабаси. Бироқ финляндияликларнинг узоқ давом этаётган мағлубиятсиз серияси баҳсдаги интригани сақлаб турибди.

Истанбул БашакшехирИнтер ТуркуУЕФАНури ШахинЗальцбург
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиШомуродов ва Файзуллаев бугун Европа мавсумини бошлайдиБугун, 05:13Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Ламине Ямалнинг эрта муваффақияти: Барселона юлдузи тўйинганлик хавфидан қандай қутулади?Бугун, 04:38Эмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаЭмилиано Мартинез терма жамоадаги фаолиятини якунлаш ҳақида ўйламоқдаБугун, 04:15Моҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиМоҳаммад Салахнинг Ливерпулдан кетиши ва янги жамоаси борасида янги тафсилотлар чиқдиБугун, 04:11Ламине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиЛамине Ямалнинг севгилиси Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳужумларга жавоб қайтардиБугун, 03:39Ал-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиАл-Ҳилал Гарри Кейн трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 03:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"