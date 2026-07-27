Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)

·129·Спорт
Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига урган голи ЖЧ-2026нинг энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди. ФИФА мухлислари уни гуруҳ босқичида киритилган энг чиройли гол деб топди.

Бироқ ижтимоий тармоқларда тарқалаётган «Шомуродовнинг голи бутун турнирда иккинчи бўлди» деган хабарга ҳозирча эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак. ФИФАнинг сўнгги расмий маълумотига кўра, турнирнинг мутлақ энг яхши голини аниқлаш учун якуний овоз беришда Кабо-Верде футболчиси Сидни Лопес Кабралнинг 1/16 финалда Аргентина дарвозасига урган голи энг чиройли деб тан олинди.

Бир зарба Ўзбекистоннинг мундиалдаги рамзига айланди

Шомуродов голни Ўзбекистоннинг гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувида, Конго ДРга қарши баҳсда урди.

Ўзбекистон ҳужумчиси мураккаб бурчакдан дарвозабон устидан ниҳоятда аниқ зарба йўллаб, жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди. ФИФА бу эпизодни «аниқ ҳисобланган парабола» сифатида таърифлаб, уни гуруҳ босқичининг 12 та энг яхши голи қаторига киритганди.

Ўзбекистон якунда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, плей-оффга чиқа олмади. Аммо Шомуродовнинг голи жамоанинг тарихий дебют турниридаги энг эсда қоларли лаҳзалардан бири бўлиб қолди.

Шомуродов Месси ва Винисиусни ҳам ортда қолдирди

Гуруҳ босқичи якунланганидан кейин FIFA.com сайтида мухлислар ўртасида 48 соатлик овоз бериш ўтказилди.

Натижаларга кўра:

Ўрин

Футболчи

Овозлар

1

Элдор Шомуродов — Ўзбекистон

36 фоиз

2

Уилсон Исидор — Гаити

26,5 фоиз

3

Керим Аляжбегович — Босния ва Hzеговина

24,9 фоиз

Шомуродов овоз беришда Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби жаҳон юлдузларидан ҳам юқори натижа қайд этди. ФИФА унинг ғалабасини «Hyundai Goal of the Tournament» мукофоти учун дастлабки босқичдаги биринчи ўрин сифатида эълон қилди.

Айрим хабарларда қуйидаги якуний рейтинг келтирилмоқда:

  1. Сидни Лопес Кабрал;

  2. Элдор Шомуродов;

  3. Уилсон Исидор.

Сидни Лопес Кабралнинг Аргентинага қарши урган голи 1/16 финал босқичининг энг яхши голи деб топилган. Кабо-Верде футболчиси ўша босқичда овозларнинг 88,7 фоизини қўлга киритган.

Шомуродов эса гуруҳ босқичи овоз беришида биринчи ўринни олган. Уилсон Исидор айнан шу сўровда Шомуродовдан кейин иккинчи бўлган.

ФИФА ғолибни қандай аниқламоқда?

ЖЧ-2026 давомида энг яхши голни аниқлаш жараёни бир нечта босқичга бўлинди:

  • гуруҳ босқичи;

  • 1/16 финал;

  • 1/8 финал;

  • чорак ва ярим финаллар;

  • турнир якунланганидан кейинги ҳал қилувчи овоз бериш.

Ҳар бир босқич ғолиби якуний рўйхатдан жой олди. Масалан, Шомуродов гуруҳ босқичида, Сидни Лопес Кабрал 1/16 финалда, Эрлинг Ҳоланд эса 1/8 финалдаги овоз беришда ғолиб чиққан.

ФИФАнинг расмий саҳифасида турнир якунланганидан кейин 12 та гол иштирокида якуний овоз бериш бошланган эди. Ушбу овоз бериш натижаларига кўра Сидни Лопес Кабралнинг 1/16 финалда Аргентина дарвозасига урган голи энг чиройли деб тан олинди.

Нега айнан Шомуродовнинг бу голи мухлисларни ҳайратга солди?

Шомуродовнинг зарбаси бир нечта жиҳати билан ажралиб турди:

  • ҳужумчи тўпни мураккаб бурчакда қабул қилди;

  • дарвозабоннинг олдинга чиққанини бир зумда пайқади;

  • кучли эмас, ўта аниқ зарбани танлади;

  • тўп дарвозабон устидан ўтиб, узоқ бурчакка тушди;

  • ҳаракат юқори тезликда бажарилди.

Бу голда кучдан кўра техника, вазиятни тез баҳолаш ва совуққонлик ҳал қилувчи бўлди.

ФИФА уни «тор бурчакдан йўлланган мукаммал зарба» деб баҳолади. Энг муҳими, гол фақат чиройли эмас, Ўзбекистонга ҳисобда устунлик ҳам берган эди.

Жамоа кетди, аммо Шомуродов из қолдирди

Ўзбекистон ЖЧ-2026да гуруҳдан чиқа олмаган бўлса-да, жамоа тарихий илк мундиалида бир нечта унутилмас лаҳзаларни тақдим этди.

Шомуродовнинг голи улар орасида алоҳида ўрин тутади. У нафақат Ўзбекистон мухлислари, балки дунё бўйлаб овоз берган футбол ишқибозларининг эътирофига сазовор бўлди.

ФИФАнинг гуруҳ босқичидаги сўровида Месси ва Винисиус каби юлдузларни ортда қолдиришнинг ўзиёқ ўзбек футболи учун тарихий натижадир. Энди асосий интрига — ушбу гол якуний овоз беришда қайси ўринни эгаллашида.

Асосий хулоса

Ҳозирча расман тасдиқланган натижа қуйидагича:

Элдор Шомуродовнинг Конго ДРга қарши урган голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг чиройли голи деб топилган.

Унинг бутун турнир бўйича иккинчи ўринни эгаллагани ҳақидаги маълумот эса ФИФА томонидан ҳозирча расман эълон қилинмаган.

Аммо якуний натижа қандай бўлишидан қатъи назар, Шомуродов аллақачон Ўзбекистон футбол тарихидаги энг чиройли ва энг кўп муҳокама қилинган голлардан бирига муаллифлик қилди.

Элдор ШомуродовФИФАЎзбекистонЛионель МессиХюндай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди