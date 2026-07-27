Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси дарвозасига урган голи ЖЧ-2026нинг энг ёрқин эпизодларидан бирига айланди. ФИФА мухлислари уни гуруҳ босқичида киритилган энг чиройли гол деб топди.
Бироқ ижтимоий тармоқларда тарқалаётган «Шомуродовнинг голи бутун турнирда иккинчи бўлди» деган хабарга ҳозирча эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак. ФИФАнинг сўнгги расмий маълумотига кўра, турнирнинг мутлақ энг яхши голини аниқлаш учун якуний овоз беришда Кабо-Верде футболчиси Сидни Лопес Кабралнинг 1/16 финалда Аргентина дарвозасига урган голи энг чиройли деб тан олинди.
Бир зарба Ўзбекистоннинг мундиалдаги рамзига айланди
Шомуродов голни Ўзбекистоннинг гуруҳ босқичидаги сўнгги учрашувида, Конго ДРга қарши баҳсда урди.
Ўзбекистон ҳужумчиси мураккаб бурчакдан дарвозабон устидан ниҳоятда аниқ зарба йўллаб, жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди. ФИФА бу эпизодни «аниқ ҳисобланган парабола» сифатида таърифлаб, уни гуруҳ босқичининг 12 та энг яхши голи қаторига киритганди.
Ўзбекистон якунда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, плей-оффга чиқа олмади. Аммо Шомуродовнинг голи жамоанинг тарихий дебют турниридаги энг эсда қоларли лаҳзалардан бири бўлиб қолди.
Шомуродов Месси ва Винисиусни ҳам ортда қолдирди
Гуруҳ босқичи якунланганидан кейин FIFA.com сайтида мухлислар ўртасида 48 соатлик овоз бериш ўтказилди.
Натижаларга кўра:
Ўрин
Футболчи
Овозлар
1
Элдор Шомуродов — Ўзбекистон
36 фоиз
2
Уилсон Исидор — Гаити
26,5 фоиз
3
Керим Аляжбегович — Босния ва Hzеговина
24,9 фоиз
Шомуродов овоз беришда Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби жаҳон юлдузларидан ҳам юқори натижа қайд этди. ФИФА унинг ғалабасини «Hyundai Goal of the Tournament» мукофоти учун дастлабки босқичдаги биринчи ўрин сифатида эълон қилди.
Айрим хабарларда қуйидаги якуний рейтинг келтирилмоқда:
Сидни Лопес Кабрал;
Уилсон Исидор.
Сидни Лопес Кабралнинг Аргентинага қарши урган голи 1/16 финал босқичининг энг яхши голи деб топилган. Кабо-Верде футболчиси ўша босқичда овозларнинг 88,7 фоизини қўлга киритган.
Шомуродов эса гуруҳ босқичи овоз беришида биринчи ўринни олган. Уилсон Исидор айнан шу сўровда Шомуродовдан кейин иккинчи бўлган.
ФИФА ғолибни қандай аниқламоқда?
ЖЧ-2026 давомида энг яхши голни аниқлаш жараёни бир нечта босқичга бўлинди:
гуруҳ босқичи;
1/16 финал;
1/8 финал;
чорак ва ярим финаллар;
турнир якунланганидан кейинги ҳал қилувчи овоз бериш.
Ҳар бир босқич ғолиби якуний рўйхатдан жой олди. Масалан, Шомуродов гуруҳ босқичида, Сидни Лопес Кабрал 1/16 финалда, Эрлинг Ҳоланд эса 1/8 финалдаги овоз беришда ғолиб чиққан.
ФИФАнинг расмий саҳифасида турнир якунланганидан кейин 12 та гол иштирокида якуний овоз бериш бошланган эди. Ушбу овоз бериш натижаларига кўра Сидни Лопес Кабралнинг 1/16 финалда Аргентина дарвозасига урган голи энг чиройли деб тан олинди.
Нега айнан Шомуродовнинг бу голи мухлисларни ҳайратга солди?
Шомуродовнинг зарбаси бир нечта жиҳати билан ажралиб турди:
ҳужумчи тўпни мураккаб бурчакда қабул қилди;
дарвозабоннинг олдинга чиққанини бир зумда пайқади;
кучли эмас, ўта аниқ зарбани танлади;
тўп дарвозабон устидан ўтиб, узоқ бурчакка тушди;
ҳаракат юқори тезликда бажарилди.
Бу голда кучдан кўра техника, вазиятни тез баҳолаш ва совуққонлик ҳал қилувчи бўлди.
ФИФА уни «тор бурчакдан йўлланган мукаммал зарба» деб баҳолади. Энг муҳими, гол фақат чиройли эмас, Ўзбекистонга ҳисобда устунлик ҳам берган эди.
Жамоа кетди, аммо Шомуродов из қолдирди
Ўзбекистон ЖЧ-2026да гуруҳдан чиқа олмаган бўлса-да, жамоа тарихий илк мундиалида бир нечта унутилмас лаҳзаларни тақдим этди.
Шомуродовнинг голи улар орасида алоҳида ўрин тутади. У нафақат Ўзбекистон мухлислари, балки дунё бўйлаб овоз берган футбол ишқибозларининг эътирофига сазовор бўлди.
ФИФАнинг гуруҳ босқичидаги сўровида Месси ва Винисиус каби юлдузларни ортда қолдиришнинг ўзиёқ ўзбек футболи учун тарихий натижадир. Энди асосий интрига — ушбу гол якуний овоз беришда қайси ўринни эгаллашида.
Асосий хулоса
Ҳозирча расман тасдиқланган натижа қуйидагича:
Элдор Шомуродовнинг Конго ДРга қарши урган голи ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг энг чиройли голи деб топилган.
Унинг бутун турнир бўйича иккинчи ўринни эгаллагани ҳақидаги маълумот эса ФИФА томонидан ҳозирча расман эълон қилинмаган.
Аммо якуний натижа қандай бўлишидан қатъи назар, Шомуродов аллақачон Ўзбекистон футбол тарихидаги энг чиройли ва энг кўп муҳокама қилинган голлардан бирига муаллифлик қилди.
…