El PSG se asocia con Google: Gemini se convierte en el asistente oficial del club

El Paris Saint-Germain ahora quiere extender sus éxitos en el terreno de juego al ámbito tecnológico. El club parisino ha iniciado una alianza prémium con Google hasta 2029, eligiendo a Gemini como su asistente oficial de inteligencia artificial y a Google Pixel como su teléfono inteligente oficial.

La colaboración no se limita a un simple acuerdo publicitario. Ambas partes planean acercar aún más a los aficionados a la vida del club a través de la inteligencia artificial, el contenido móvil y las experiencias digitales en el estadio.

¿Qué función desempeñará Gemini en el PSG?

Según el acuerdo, Gemini adquiere el estatus de asistente de IA oficial del club parisino. Sin embargo, el PSG aún no ha revelado por completo en qué procesos internos específicos se utilizará la inteligencia artificial.

Las posibles áreas de aplicación podrían incluir:

la creación de contenido digital interactivo para los aficionados;

el desarrollo de nuevos formatos en las redes sociales del club;

la facilitación de la comunicación con audiencias en diferentes idiomas;

la provisión de información rápida sobre partidos, jugadores y la historia del club;

la configuración de una experiencia de aficionado personalizada.

Estas oportunidades se consideran posibles direcciones de desarrollo de la alianza. No se ha proporcionado información oficial sobre la participación de Gemini en la preparación de los jugadores, fichajes o decisiones tácticas.

Pixel se convierte en el smartphone oficial del club

Google Pixel se presenta ahora como el smartphone oficial del PSG. Esto podría abrir la puerta a que el club capture eventos tras bambalinas, entrenamientos y contenido especial para los aficionados a través de los dispositivos Pixel.

Google ya había establecido una colaboración similar con la selección nacional de Francia. En ese proyecto, los smartphones Pixel se pusieron a disposición del equipo de redes sociales para capturar los momentos más importantes tanto en el campo como tras bambalinas.

Por lo tanto, en la alianza con el PSG, las capacidades de la cámara, el procesamiento de imágenes mediante IA y el contenido móvil instantáneo también podrían convertirse en ejes principales.

Se abrirá una zona especial para Google en el Parque de los Príncipes

Como parte de la colaboración, también está previsto crear un área dedicada a Google en el estadio del PSG, el Parque de los Príncipes.

En este espacio, los aficionados podrán:

probar los smartphones Pixel;

conocer las capacidades de Gemini;

participar en experiencias futbolísticas interactivas;

crear contenido especial de foto y video.

La fecha de apertura de la zona especial y los servicios exactos que ofrecerá aún no se han anunciado.

¿Por qué Google eligió específicamente al PSG?

El PSG opera no solo como un club de fútbol, sino como una marca global que une el deporte, la moda, la música y la cultura moderna. Para Google, asociarse con un club así permite mostrar los productos Pixel y Gemini a una gran audiencia internacional.

Para el PSG, el acuerdo con Google ofrece tres ventajas clave:

Área Oportunidad para el club Inteligencia artificial Nuevos formatos digitales para los aficionados Tecnología de smartphones Contenido móvil rápido y de calidad Experiencia en el estadio Servicios interactivos y nuevas actividades Marketing global Nueva audiencia e ingresos por patrocinios

En este sentido, el acuerdo se parece más a una asociación tecnológica amplia que a un patrocinio clásico.

Google amplía su influencia en el fútbol

Google ha incrementado recientemente de forma activa sus colaboraciones vinculadas al fútbol. La compañía anunció su trabajo con las selecciones nacionales de Francia y Argentina de cara al Mundial de 2026, planeando unificar las capacidades de Search, Gemini y Pixel para los aficionados al fútbol.

En el acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol, Gemini también obtuvo el estatus de asistente de IA oficial y Pixel el de smartphone oficial de la selección nacional.

El nuevo acuerdo con el PSG demuestra la estrategia de Google de mostrar ampliamente sus tecnologías en el fútbol de clubes tras las selecciones nacionales.

El PSG entra en una nueva etapa como bicampeón de Europa

El club parisino comienza la colaboración en uno de los períodos más exitosos de su historia. El PSG venció al Inter por 5-0 en la final de la Liga de Campeones 2024/25, y en la temporada siguiente defendió su título europeo tras superar al Arsenal en la tanda de penaltis.

De este modo, el club parisino se convirtió en el segundo equipo después del Real Madrid en ganar la Liga de Campeones dos veces consecutivas en la era moderna.

Este prestigio en el campo también incrementa el valor comercial del acuerdo con Google: la empresa tecnológica trabaja con el actual bicampeón de Europa.

¿Qué cambiará esta colaboración para los aficionados?

Por ahora no se han revelado el valor financiero del contrato ni los productos específicos basados en Gemini. Por ello, es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre cómo se usará la inteligencia artificial en el club.

Sin embargo, la dirección del acuerdo es clara: los aficionados del PSG no solo deben ver los partidos en el estadio o mediante transmisiones, sino establecer una relación más cercana con el club a través de la IA, los smartphones y los servicios digitales interactivos.

Si para Google esto representa una oportunidad de entrar en la audiencia futbolística, para el PSG es el siguiente paso en su camino para transformarse de un simple club deportivo en una marca tecnológica y mediática global.

¿Crees que la tarea principal de Gemini en un club de fútbol debería ser la comunicación con los aficionados o el análisis de los partidos? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!