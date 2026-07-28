Ўзбек футболида шов-шувли трансфер: Ироқлик супертўпурар «Пахтакор»га ўтмоқда!

·123·Спорт
Ўзбек футболида шов-шувли трансфер: Ироқлик супертўпурар «Пахтакор»га ўтмоқда!

Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиё футболидаги энг таниқли ва сермаҳсул ҳужумчилардан бири, Ироқ терма жамоаси юлдузи Айман Ҳуссейнни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди.

Zamin.uz X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги Iraq Football Podcast саҳифаси хабарига таяниб, ушбу шов-шувли трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларини тақдим этади.

1. Йилига 1 миллион долларлик маош ва «1+1» шартнома

Маълумотларга кўра, «Пахтакор» ва ироқлик тажрибали ҳужумчи ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Тошкент клуби Осиёнинг энг хавфли тўпурарларидан бирини ўз сафига жалб қилиш учун катта молиявий ресурс ажратмоқда.

Iraq Football Podcast манбасининг хабаридан:

«Айман Ҳуссейн Тошкентнинг «шерлар» клуби билан 1+1 кўринишидаги шартномага имзо чекади. Ироқлик ҳужумчининг «Пахтакор»даги йиллик маоши тахминан 1 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Футболчи пайшанба куни расмий ҳужжатларни имзолаш ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Тошкентга учиб келади.»

Айман Ҳуссейннинг «Пахтакор»га трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич / Аспект

Тафсилотлар

Футболчи

Айман Ҳуссейн (Ироқ терма жамоаси ҳужумчиси)

Янги клуби

«Пахтакор» (Тошкент, Ўзбекистон)

Шартнома шакли

1 + 1 йил

Йиллик маоши

1 миллион АҚШ доллари

Тошкентга келиш вақти

Пайшанба куни

Асосий манба

Iraq Football Podcast

2. Элит Осиё Чемпионлар Лигаси ва Иордания клубига қарши баҳс

Ўтган мавсумда Ўзбекистон Суперлигасида 2-ўринни эгаллаган «Пахтакор» бу йил Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг плей-офф босқичида иштирок этади.

Тошкентликлар Осиёнинг энг нуфузли клублар мусобақасидаги асосий босқич йўлланмаси учун 11 август куни Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» клубига қарши майдонга тушади. Айман Ҳуссейннинг жамоага келиб қўшилиши «шерлар»нинг ҳужум чизиғини халқаро майдонда сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.

Ушбу шов-шувли спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!

Ўзбек футболида бу каби йирик юлдузларнинг пайдо бўлиши ва Элит ОЧЛ олдидан таркибнинг кучайтирилиши миллий чемпионат даражасини янада юқорига кўтаради.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва «Пахтакор» ҳамда ўзбек футболи мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Айман Ҳуссейн «Пахтакор»га Элит ОЧЛ ва Суперлигада чемпионликни қайтариб олишда ёрдам бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотирМилан дарвозабони Майк Менаняннинг ижтимоий тармоқдаги қадамидан хавотирБугун, 16:55Милан дарвозабони Майк Менян атрофидаги ижтимоий тармоқ сирли хабарлариМилан дарвозабони Майк Менян атрофидаги ижтимоий тармоқ сирли хабарлариБугун, 16:52Рубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиРубен Аморим Рафаел Леаонинг келажаги ва трансфер миш-мишларига муносабат билдирдиБугун, 16:33Реал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаРеал Мадрид ҳужум чизиғини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 15:50Челси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиЧелси ижарага берган Жессе Дерри Sporting сафида илк голини урдиБугун, 15:38Англия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиАнглия клублари Петар Сучиć учун курашга киришдиБугун, 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди