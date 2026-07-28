Ўзбек футболида шов-шувли трансфер: Ироқлик супертўпурар «Пахтакор»га ўтмоқда!
Ўзбекистоннинг кўп карра чемпиони Тошкентнинг «Пахтакор» клуби Осиё футболидаги энг таниқли ва сермаҳсул ҳужумчилардан бири, Ироқ терма жамоаси юлдузи Айман Ҳуссейнни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди.
Zamin.uz X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги Iraq Football Podcast саҳифаси хабарига таяниб, ушбу шов-шувли трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларини тақдим этади.
1. Йилига 1 миллион долларлик маош ва «1+1» шартнома
Маълумотларга кўра, «Пахтакор» ва ироқлик тажрибали ҳужумчи ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Тошкент клуби Осиёнинг энг хавфли тўпурарларидан бирини ўз сафига жалб қилиш учун катта молиявий ресурс ажратмоқда.
Iraq Football Podcast манбасининг хабаридан:
«Айман Ҳуссейн Тошкентнинг «шерлар» клуби билан 1+1 кўринишидаги шартномага имзо чекади. Ироқлик ҳужумчининг «Пахтакор»даги йиллик маоши тахминан 1 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Футболчи пайшанба куни расмий ҳужжатларни имзолаш ва тиббий кўрикдан ўтиш учун Тошкентга учиб келади.»
Айман Ҳуссейннинг «Пахтакор»га трансфери бўйича асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич / Аспект
Тафсилотлар
Футболчи
Айман Ҳуссейн (Ироқ терма жамоаси ҳужумчиси)
Янги клуби
«Пахтакор» (Тошкент, Ўзбекистон)
Шартнома шакли
1 + 1 йил
Йиллик маоши
1 миллион АҚШ доллари
Тошкентга келиш вақти
Пайшанба куни
Асосий манба
Iraq Football Podcast
2. Элит Осиё Чемпионлар Лигаси ва Иордания клубига қарши баҳс
Ўтган мавсумда Ўзбекистон Суперлигасида 2-ўринни эгаллаган «Пахтакор» бу йил Элит Осиё Чемпионлар Лигасининг плей-офф босқичида иштирок этади.
Тошкентликлар Осиёнинг энг нуфузли клублар мусобақасидаги асосий босқич йўлланмаси учун 11 август куни Иорданиянинг «Ал Ҳусайн» клубига қарши майдонга тушади. Айман Ҳуссейннинг жамоага келиб қўшилиши «шерлар»нинг ҳужум чизиғини халқаро майдонда сезиларли даражада кучайтириши кутилмоқда.
Ушбу шов-шувли спорт ва трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!
Ўзбек футболида бу каби йирик юлдузларнинг пайдо бўлиши ва Элит ОЧЛ олдидан таркибнинг кучайтирилиши миллий чемпионат даражасини янада юқорига кўтаради.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва «Пахтакор» ҳамда ўзбек футболи мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Айман Ҳуссейн «Пахтакор»га Элит ОЧЛ ва Суперлигада чемпионликни қайтариб олишда ёрдам бера оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…