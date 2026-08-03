Юрий Сёмин ФИФАга қўшилмади: у Элдор Шомуродовнинг голини танлади
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Елдор Шомуродовнинг жаҳон чемпионатида Конго Демократик Республикаси дарвозасига урган голи нуфузли рейтингда иккинчи ўринни егаллади. FIFA мухлислар овоз бериш натижасига кўра Кабо-Верде ҳимоячиси Сидни Лопеш Кабралнинг Аргентинага урган зарбасини биринчи ўринга қўйди.
Элдор Шомуродовнинг жаҳон чемпионатида Конго Демократик Республикаси дарвозасига урган голи нуфузли рейтингда иккинчи ўринни эгаллади. Аммо Россия терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Юрий Сёмин учун турнирнинг энг чиройли голи айнан Ўзбекистон сардорига тегишли.
ФИФА мухлислар овоз бериш натижасига кўра Кабо-Верде ҳимоячиси Сидни Лопеш Кабралнинг Аргентинага урган зарбасини биринчи ўринга қўйди. Шомуродов эса жаҳон юлдузларини ортда қолдириб, якуний рейтингда иккинчи бўлди.
Бир ҳаракатда яратилган футбол санъати
Ўзбекистон миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго ДРга 1:3 ҳисобида мағлуб бўлганди. Аммо ўша учрашувда Элдор Шомуродов ижросидаги эпизод турнирнинг энг эсда қоларли лаҳзаларидан бирига айланди.
Узоқдан етказиб берилган тўп жарима майдонининг чап томонига тушди. Шомуродов уни ҳаракатда бир тегиш билан назорат қилди ва деярли ўткир бурчакдан дарвозабон устидан нозик зарба йўллади.
Тўп ҳавода чиройли ёй чизиб, дарвоза тўрига бориб тушди. Бу эпизодда ҳужумчининг бир вақтнинг ўзида бир нечта маҳорати кўринди:
тўпнинг учиш йўналишини олдиндан ҳис қилиш;
биринчи тегишда назорат ўрнатиш;
дарвозабоннинг жойлашувини тез баҳолаш;
мураккаб вазиятда техник зарба бериш.
ФИФА ўтказган дастлабки овоз беришда Шомуродовнинг голи 36 фоиз овоз тўплаб, гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топилган эди. У бу босқичда машҳур футболчиларни ҳам ортда қолдирди.
ФИФА нега Кабралнинг голини танлади?
Якуний овоз беришда биринчи ўрин Кабо-Верде вакили Сидни Лопеш Кабралга насиб этди. У Аргентинага қарши плей-офф учрашувида чап қанотдан марказ томон ҳаракатланиб, рақиб ҳимоячисини алдади ва ўнг оёқда тўпни узоқ юқори бурчакка бураб юборди.
Аргентина дарвозабони Эмилиано Мартинес зарбага деярли муносабат билдира олмади. Кабралнинг голи учрашувда ҳисобни тенглаштирган, аммо Кабо-Верде қўшимча вақтда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
ФИФА якуний танловидаги кучли учлик қуйидагича шаклланди:
Ўрин
Футболчи
Терма жамоа
Рақиб
1
Сидни Лопеш Кабрал
Кабо-Верде
Аргентина
2
Элдор Шомуродов
Ўзбекистон
Конго ДР
3
Вильсон Изидор
Гаити
Марокаш
Шомуродовнинг иккинчи ўринни эгаллаши Ўзбекистоннинг илк жаҳон чемпионатидаги энг муҳим индивидуал натижалардан бири бўлди.
Сёминнинг танлови бошқача бўлди
Россиянинг ТАСС агентлиги Юрий Сёминга турнирдаги энг чиройли голларни баҳолашни таклиф қилди. Тажрибали мураббий ФИФА танловидан фарқли равишда биринчи ўринни Шомуродовга берди.
«Менга Шомуродовнинг голи жуда ёқди. Бу дид масаласи. Аслида энг яхши гол — жамоага ғалаба келтирадиган гол.», — деди Сёмин.
Мураббий Шомуродовнинг зарбаси Ўзбекистонга очко олиб келмаганини ҳам қайд этди. Шу билан бирга, у голнинг техник ижроси ва футболчи қабул қилган қарорни юқори баҳолади.
Сёмин Кабралнинг голи ҳам чиройли бўлганини тан олди. Аммо унинг фикрича, ФИФА кичик футбол мамлакати вакили ҳам йирик мукофотга эга бўлиши учун Кабо-Верде футболчисининг голини танлаган бўлиши мумкин.
Бу Сёминнинг шахсий тахминидир. ФИФА ғолиб мухлислар ўртасида ўтказилган очиқ овоз бериш орқали аниқланганини маълум қилган.
Чиройлими ёки муҳимми?
Футболда «энг яхши гол» тушунчасига турлича ёндашилади. Бир томондан, зарбанинг техникаси, масофаси, ҳаракат мураккаблиги ва эстетикаси баҳоланади. Иккинчи томондан эса голнинг учрашув натижасига таъсири муҳим ҳисобланади.
Шомуродовнинг голи техник жиҳатдан деярли мукаммал эди, аммо Ўзбекистонни мағлубиятдан қутқара олмади. Кабралнинг голи эса кучли Аргентинага қарши ҳисобни тенглаштирди, бироқ унинг жамоаси ҳам кейинчалик турнирни тарк этди.
Шунинг учун якуний танловда фақат голнинг аҳамияти эмас, унинг ташқи гўзаллиги ва мухлисларда қолдирган таассуроти устун келган.
Ўзбекистон футболи учун тарихий эътироф
Шомуродовнинг турнирдаги энг яхши голлар рейтингида иккинчи бўлиши оддий шахсий соврин эмас. Ўзбекистон жаҳон чемпионатида биринчи марта қатнашганига қарамай, миллий жамоа сардорининг голи бутун дунё мухлислари эътиборини тортди.
У аввал гуруҳ босқичи ғолиблигини қўлга киритди, кейин эса турнирнинг умумий танловида иккинчи ўрингача етиб борди. Натижа шуни кўрсатдики, жамоанинг мусобақадаги иштироки қисқа бўлган бўлса ҳам, Шомуродов ижросидаги бир лаҳза Ўзбекистон футболини жаҳон саҳнасида ёрқин намоён қилди.
Сизнингча, турнирнинг энг чиройли голи Шомуродовга тегишлими ёки Кабралнинг зарбаси ҳақиқатан ҳам кучлироқ эдими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…