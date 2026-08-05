Yan Diomande vuelve a entrenarse con el RB Leipzig y aclara los rumores de fichaje

Se produjo un cambio esperado en el RB Leipzig, uno de los principales equipos de la Bundesliga. Según Goal.com, el talentoso extremo del equipo, Yan Diomande, volvió a los entrenamientos con el grupo durante la concentración de pretemporada en Austria tras sufrir una breve enfermedad. El regreso del futbolista de 19 años, que había despertado el interés de los grandes clubes europeos con sus destacadas actuaciones de la pasada temporada, supone un paso importante para el club alemán. Sobre este asunto, Goal.com informa.

El jugador, internacional con Costa de Marfil, se había quedado atrás debido a síntomas de resfriado cuando se dirigía a la base de pretemporada del equipo. Aprovechando su ausencia, los medios de comunicación y las redes sociales difundieron informaciones sensacionalistas que aseguraban que su fichaje por el Real Madrid ya estaba cerrado. Sin embargo, su recuperación completa y su llegada al centro de entrenamiento de Saalfelden han puesto fin temporalmente a todas las dudas.

Reacción oficial a los rumores de fichaje

El director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, habló con los periodistas durante la concentración y explicó con claridad la situación de Diomande. Según sus palabras, no se ha alcanzado ningún acuerdo por el traspaso del jugador y esas informaciones carecen de fundamento. El martes, Schäfer rechazó tajantemente los rumores durante una conversación con los representantes de los medios.

«Hace unos días, algunas personas que se autodenominan expertos en fichajes afirmaron que el acuerdo estaba cerrado. Pero eso no es absolutamente cierto. Yan tiene un contrato vigente con nosotros y es nuestro jugador», subrayó Marcel Schäfer.

Planes de pretemporada y nuevo entrenador

Elegido mejor debutante de la temporada en la Bundesliga, Yan Diomande contribuyó enormemente a que el RB Leipzig obtuviera la clasificación para la Liga de Campeones. En 33 partidos de liga, marcó más de 10 goles y dio numerosas asistencias a sus compañeros. Estos resultados incluso le valieron una nominación al prestigioso premio Golden Boy 2026.

Ahora, bajo las órdenes del entrenador principal Martin Demichelis, el futbolista pretende seguir mejorando su juego. Ya incorporado a los entrenamientos completos, el joven talento participa activamente en la asimilación de los sistemas tácticos durante la preparación en Austria. Esto será clave para garantizar la estabilidad de la línea ofensiva de los «Toros» en la nueva temporada.