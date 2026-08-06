Windscribe lanza un script de privacidad para usuarios de Windows

Windscribe, la empresa que desarrolla servicios VPN populares, presentó deGDID, una utilidad gratuita y de código abierto diseñada para eliminar el identificador oculto Global Device Identifier (GDID) de Windows. Esta herramienta permite a los usuarios borrar las huellas digitales persistentes del sistema y mejorar la seguridad de sus datos personales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la creación de este script especial fue motivada por un caso penal ocurrido en Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por los medios, las fuerzas del orden, incluido el FBI, utilizaron este identificador GDID para determinar la identidad de un presunto hacker.

El identificador oculto y los problemas de seguridad

Aunque este caso tuvo lugar en el marco de una investigación oficial, los especialistas de Windscribe señalan que la existencia de un identificador permanente, imposible de eliminar con las herramientas estándar de Windows, plantea serias dudas sobre la privacidad de los usuarios. El GDID es una marca digital única utilizada por los servicios de Microsoft y almacenada localmente en el dispositivo.

Los autores del proyecto afirman que un usuario común no puede eliminar este identificador ni impedir que vuelva a crearse mediante la configuración estándar del sistema operativo. Por eso, desarrolladores independientes decidieron crear una solución específica para resolver el problema.

Cómo funciona la utilidad deGDID

El nuevo script deGDID se ejecuta mediante PowerShell con privilegios de administrador. Permite comprobar si el identificador está presente en el ordenador, ocultarlo en los registros de diagnóstico, eliminar las entradas existentes e impedir la creación de nuevas. Si es necesario, también permite restaurar el estado predeterminado del sistema.

Para lograr estos objetivos, el programa elimina las claves GDID locales, modifica los permisos de acceso a las secciones correspondientes del registro y bloquea las solicitudes de Windows al servicio interno Microsoft DeviceAdd, responsable de registrar el dispositivo.

Limitaciones y riesgos importantes

Los desarrolladores advierten que el modo de protección completa puede afectar a algunas funciones de Windows. Después de bloquear el registro del dispositivo, ciertos servicios vinculados a la cuenta de Microsoft y a las funciones en línea del sistema podrían funcionar de forma inestable o dejar de funcionar por completo.

Además, deGDID no puede eliminar los identificadores que ya se hayan transferido a los servidores de Microsoft. Asimismo, la herramienta no admite ordenadores corporativos conectados a un dominio o administrados de forma centralizada. Por ahora, Microsoft no ha comentado el lanzamiento del programa ni las críticas sobre la imposibilidad de eliminar el identificador en Windows.