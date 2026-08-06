Luka Modrić opina sobre el futuro de Rafael Leão en el Milan

El experimentado centrocampista del AC Milan, Luka Modrić, compartió su opinión sobre el futuro del delantero portugués Rafael Leão en el club. Según informó La Gazzetta dello Sport, el veterano destacó que su compañero tiene la madurez suficiente para decidir por sí mismo su futuro, aunque no ocultó su deseo de que permanezca en el equipo. Sobre este tema, Goal.com informa lo siguiente.

En plena fase más intensa del mercado de fichajes, continúan las especulaciones sobre el futuro de Rafael Leão. Al término de la temporada 2025-26, el futbolista portugués había expresado su disposición a afrontar nuevos desafíos. Esta decisión del extremo, principal referente del ataque del Milan durante los últimos siete años, había preocupado a los aficionados y a la directiva del club.

La negativa de Modrić a darle consejos y su confianza en Leão

Luka Modrić declaró que respeta las decisiones personales de su compañero y que no ejercerá presión sobre él. Según sus palabras, Rafa entiende perfectamente qué es lo mejor para él y sabe cuánto lo valora el club.

«No quiero darle consejos. Rafa tiene la madurez suficiente para saber qué es lo mejor para él», afirmó Modrić. Además, señaló que el futbolista es consciente de cuánto lo quieren los aficionados y el club, y que solo debe trabajar duro y darlo todo por el Milan, como siempre.

Las lesiones y las esperanzas para la nueva temporada

Luka Modrić reconoció que la temporada pasada no fue especialmente productiva para Rafael Leão. Debido a varias lesiones, el extremo no pudo mantener su mejor estado físico. Sin embargo, según el centrocampista croata, jugar junto a un Leão completamente recuperado y concentrado sería una gran motivación para el equipo.

Mientras el Milan afronta esta temporada sin los beneficios económicos y deportivos de la Liga de Campeones, la permanencia de un Leão en su mejor estado de forma tendría una gran importancia para el club. Modrić afirmó que, si se queda, sería algo fantástico para todos, porque Rafa, en la cima de su carrera, es uno de los mejores futbolistas del mundo.

La postura del entrenador principal

Las declaraciones de Modrić llegan en un momento en el que el entrenador principal, Ruben Amorim, también se vio obligado a pronunciarse sobre el futuro del extremo. A pesar de las informaciones anteriores, Amorim destacó durante la concentración de pretemporada en Australia que la estrella portuguesa está plenamente comprometida con el proyecto rossonero.

Según Amorim, todos los futbolistas, incluido Leão, están trabajando muy bien. El entrenador principal afirmó que Rafa debería sentirse feliz de jugar en un gran club como el Milan y añadió que su motivación es alta.