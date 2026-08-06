China construye un laboratorio especial para estudiar el suelo marciano

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China construye un laboratorio especial para estudiar el suelo marciano

China ha dado otro gran paso en la historia de la exploración espacial al iniciar la construcción de un laboratorio especializado de protección planetaria para la misión Tianwen-3, destinada a traer a la Tierra muestras de suelo del Planeta Rojo. Según ixbt.com, esta importante instalación científica formará parte del centro Deep-Space Science City, en la provincia de Anhui, y su explotación estará a cargo del Laboratorio de Investigación del Espacio Profundo (DSEL). Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo complejo está diseñado para proporcionar una doble protección biológica, considerada una de las medidas de seguridad más importantes en la exploración espacial. El laboratorio evitará al mismo tiempo que las valiosas muestras traídas de Marte se contaminen con organismos terrestres y eliminará por completo el riesgo de que posibles materiales biológicos extraterrestres se propaguen en el entorno terrestre.

Investigación científica y procesos de esterilización

En el futuro, este complejo especializado permitirá abrir las muestras de suelo marciano, esterilizarlas, procesarlas en profundidad y estudiarlas exhaustivamente. Los especialistas también evaluarán los riesgos biológicos de los materiales traídos. El complejo servirá como base fundamental para apoyar las grandes misiones espaciales lunares e interplanetarias de China y estudiar materiales marcianos.

De acuerdo con la hoja de ruta aprobada por la Administración Espacial Nacional China (CNSA), está previsto lanzar la misión Tianwen-3 en 2028. La comunidad científica y los especialistas esperan que, si todas las operaciones planificadas se llevan a cabo con éxito, las muestras de suelo marciano lleguen a la Tierra aproximadamente en 2031.

Requisitos internacionales y planes futuros

Según Li Han, director del departamento de planificación estratégica del DSEL, China cumple estrictamente, al ejecutar sus programas espaciales, los rigurosos requisitos del Comité de Investigación Espacial (COSPAR) sobre protección planetaria. Esto permitirá reducir a cero cualquier riesgo de contaminación biológica entre la Tierra y Marte.

El anuncio de este laboratorio constituye la continuación lógica del ambicioso programa chino de exploración planetaria. Cabe recordar que, en 2021, China logró aterrizar su rover marciano Zhurong en la zona sur de la llanura Utopia Planitia. Durante su misión de un año, el vehículo recorrió 1,921 metros y recopiló importantes datos científicos para preparar la próxima expedición.

Tianwen-3MarteEspacio ChinoZhurongProtección Planetaria
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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