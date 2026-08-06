El Real pagará hasta 140 millones de euros: Yan Diomande viaja a Madrid

El Real está a punto de cerrar uno de los mayores traspasos del mercado europeo. El extremo de Leipzig Yan Diomande, de 19 años, dejó la concentración del club alemán y viajó a Madrid para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato.

Si el acuerdo se anuncia oficialmente, el marfileño podría convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real. Sin embargo, las fuentes difieren sobre la cifra: el paquete total se estima entre 135 y 140 millones de euros.

Leipzig autorizó la salida de Diomande

Según el periodista Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Real y Leipzig han llegado a la fase final. El club alemán autorizó a Diomande a abandonar la concentración del equipo en Austria y viajar a Madrid.

Se espera que el futbolista pase el reconocimiento médico en la capital española y después firme un contrato de larga duración. Romano ya había informado de que el acuerdo tendría vigencia hasta el verano de 2031.

Según informó AS el 6 de agosto, estaba previsto que Diomande llegara a Madrid por la tarde. Si supera con éxito el reconocimiento médico, el club podría anunciar oficialmente el fichaje en breve.

¿El traspaso es de 135 o de 140 millones de euros?

Se han difundido distintas cifras sobre los detalles económicos del acuerdo. Según The Guardian, el Real aceptó pagar 125 millones de euros garantizados y otros 10 millones en variables. En ese caso, el valor total alcanzaría los 135 millones de euros.

Las fuentes españolas sitúan el pago fijo en 115 millones de euros. Al sumar las variables vinculadas a condiciones fáciles y más complejas de cumplir, el valor final del traspaso podría ascender a 140 millones de euros. Por ello, antes del comunicado oficial, la fórmula de 125+15 millones tampoco es una cifra confirmada definitivamente.

En cualquier caso, la cantidad que el Real pagará por Diomande debería establecer un nuevo récord de fichajes en la historia del club. Si el acuerdo se completa con todas las variables, también se convertiría en el futbolista africano más caro de la historia.

Leganés también podría obtener ingresos por el traspaso. Según las informaciones, el antiguo club de Diomande conservó el derecho a recibir una parte de los beneficios de una futura venta.

Captó la atención de Europa en una temporada

El precio de Diomande aumentó drásticamente en poco tiempo. En el verano de 2025 pasó de Leganés a Leipzig y se convirtió en Alemania ya en su primera temporada en uno de los jóvenes futbolistas más destacados del campeonato.

El extremo marfileño disputó 33 partidos de la Bundesliga, marcó 12 goles y dio 8 asistencias. Sus 20 acciones decisivas desempeñaron un papel importante en la lucha de Leipzig por clasificarse para la Champions League.

Al final de la temporada, Diomande fue elegido mejor joven de la Bundesliga y también recibió el premio Rookie of the Season. Su velocidad, sus recursos en el uno contra uno y su capacidad para jugar en ambas bandas llamaron la atención de los grandes clubes.

Sus principales estadísticas de la temporada pasada:

33 partidos — 12 goles — 8 asistencias.

Estas cifras demuestran que el futbolista de 19 años ya no es solo un talento prometedor, sino un atacante capaz de rendir al más alto nivel.

Diomande ya conoce el fútbol español

Para Diomande, Madrid y LaLiga no serán un entorno completamente nuevo. En la segunda mitad de la temporada 2024-2025 se incorporó al primer equipo de Leganés y adquirió sus primeras experiencias en el campeonato español.

Sus cifras de aquel momento no fueron extraordinarias, pero su velocidad y su valentía para encarar a los defensas llamaron la atención de Leipzig. El club alemán lo fichó en el verano de 2025 y, en una sola temporada, lo convirtió en uno de los extremos jóvenes más caros de Europa.

El hecho de haber vivido y jugado en España podría acelerar la adaptación de Diomande a su nuevo club. Ya conoce el estilo de LaLiga, el idioma y el entorno del fútbol local.

¿Qué espera el Real de él?

Diomande juega principalmente como extremo. Puede partir desde la banda derecha para entrar hacia el centro o aprovechar su velocidad desde la izquierda para romper la línea defensiva.

Su mayor virtud es desplazarse a gran velocidad con el balón y superar a los rivales en el uno contra uno. Además, sus 12 goles y 8 asistencias de la pasada temporada demuestran que no solo sabe iniciar los ataques, sino también finalizarlos.

Sin embargo, la cifra récord del traspaso también someterá a Diomande a una enorme presión. Ya no será valorado como un joven prometedor, sino como un jugador que debe marcar la diferencia de inmediato en el ataque del equipo.

Para un extremo de 19 años, repetir en el Santiago Bernabéu una temporada exitosa en la Bundesliga no será fácil. En el Real la competencia es enorme y cada resultado es analizado en todo el mundo.

Ahora solo falta el anuncio oficial

El viaje de Diomande a Madrid significa que el traspaso ha entrado prácticamente en su fase final. Sin embargo, no conviene dar el acuerdo por cerrado hasta que se complete el reconocimiento médico, se firmen los documentos y los clubes emitan su comunicado oficial.

Si el proceso transcurre según lo previsto, el Real gastará hasta 140 millones de euros por un jugador que pasó en poco tiempo de la cantera de Leganés a convertirse en una estrella de la Bundesliga.

La principal pregunta ya no es si se completará el traspaso. La cuestión es si Yan Diomande podrá justificar sobre el terreno de juego su precio récord y la enorme presión del Real.

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