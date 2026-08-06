McGregor vuelve al quirófano: su regreso se aleja

El excampeón de la UFC en dos categorías de peso, Conor McGregor, anunció que la operación de su rodilla había sido un éxito. El irlandés había regresado al octágono tras cinco años de ausencia, pero su combate contra Max Holloway duró apenas 69 segundos.

«La operación salió bien», escribió McGregor en las redes sociales. Ahora le esperan un largo tratamiento y un complejo proceso de rehabilitación.

El esperado regreso terminó en 69 segundos

La revancha entre McGregor y Holloway fue el combate estelar de UFC 329, celebrado el 11 de julio en Las Vegas. El irlandés volvía al octágono de la UFC por primera vez desde que se fracturó la pierna contra Dustin Poirier en 2021.

Al comienzo del primer asalto, McGregor apoyó mal la pierna cuando intentaba lanzar un golpe con salto. Como no pudo continuar el combate, el árbitro detuvo la pelea al minuto y 9 segundos, y Holloway fue declarado ganador por nocaut técnico.

Así, el regreso que los aficionados habían esperado durante cinco años terminó no con un resultado deportivo, sino con otra grave lesión.

¿Qué lesión sufrió McGregor?

Según el propio luchador, resultaron dañados el ligamento cruzado anterior de la rodilla, el LCA, y el menisco. McGregor afirmó que no había tenido ningún problema antes del combate y que la lesión se produjo de forma inesperada.

El presidente de la UFC, Dana White, también declaró que los primeros exámenes médicos mostraban un grave daño en los ligamentos de la rodilla. Después se confirmó que tendría que someterse a una operación.

No es la primera lesión grave de la carrera de McGregor. En 2021, una fractura en la pierna lo mantuvo alejado de la competición durante mucho tiempo y necesitó casi cinco años para regresar al octágono.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Aunque McGregor valoró positivamente su estado tras la operación, la UFC todavía no ha fijado oficialmente la fecha de su regreso. Después de una lesión del LCA, la recuperación de los deportistas suele durar entre nueve meses y un año.

Dana White también dijo que el peleador irlandés podría permanecer alrededor de un año fuera del octágono. Sin embargo, McGregor afirma que quiere volver a pelear durante la International Fight Week de 2027.

No obstante, ese plan dependerá de la velocidad de su recuperación tras la operación, de la respuesta de la rodilla a la carga física y de la valoración de los médicos.

¿Habrá un tercer combate contra Holloway?

McGregor y Holloway se enfrentaron por primera vez en 2013. En aquella ocasión, el irlandés ganó por decisión de los jueces. La revancha, disputada 13 años después, no llegó a convertirse en un combate completo debido a la lesión.

Por eso, McGregor ha expresado su deseo de enfrentarse por tercera vez a Holloway. Según se informa, todavía le queda un combate en la UFC bajo su contrato actual. El irlandés podría querer disputar precisamente esa pelea contra Holloway.

Por ahora, la UFC no ha tomado una decisión oficial sobre la trilogía. Antes de nada, McGregor debe recuperarse por completo y volver a la condición física que exige el deporte profesional.

Otro duro desafío

El esperado regreso de Conor McGregor no terminó con una victoria ni una derrota, sino con otra operación. Para el luchador de 38 años, su principal rival ya no está en el octágono, sino en el tiempo y el proceso de recuperación tras la lesión.

Ya había conseguido regresar después de una lesión grave. Pero esta vez, su edad, cinco años de ausencia y la nueva lesión de rodilla hacen aún más incierto su futuro en la UFC.

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