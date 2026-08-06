Yan Diomande, a un paso de fichar por el Real Madrid

·45·Deportes
Yan Diomande, a un paso de fichar por el Real Madrid

El Real Madrid está muy cerca de cerrar uno de los fichajes más sonados del mercado de verano. El centrocampista del RB Leipzig, Yan Diomande, ha abandonado la concentración en Austria para viajar a España, donde se someterá al reconocimiento médico. Según Bild, las principales condiciones del traspaso ya están acordadas y se espera el anuncio oficial del acuerdo. Así lo informa Goal.com que lo adelanta.

El talento marfileño salió el jueves de madrugada de la ciudad deportiva de Saalfelden, en Austria, rumbo al aeropuerto en un Mercedes Vito negro. Lo llamativo es que solo habían pasado 24 horas desde su regreso a la concentración tras recuperarse de una enfermedad. El joven futbolista, que acudía a la ciudad deportiva en bicicleta, tuvo que despedirse brevemente de sus compañeros después de recibir la autorización definitiva.

Precio del traspaso y detalles financieros

El club alemán recibirá del Real Madrid una cantidad garantizada de 125 millones de euros por su jugador estrella. Además, con los distintos bonus, el importe total podría alcanzar los 140 millones de euros. Esta cifra supone un enorme beneficio financiero para el RB Leipzig y convierte la operación en una de las más importantes del mercado de fichajes.

Según se informa, las partes también han acordado las condiciones de un contrato de larga duración hasta junio de 2031. Si el futbolista de 19 años supera con éxito el reconocimiento médico en Madrid, defenderá los colores del club blanco durante las próximas siete temporadas. Este traspaso pone fin a uno de los temas más comentados del mercado de verano.

Una pérdida para el entrenador y un nuevo reto

Este traspaso supone un duro golpe para el entrenador del RB Leipzig, Martin Demichelis, que planeaba construir su nuevo sistema táctico en torno al mejor joven de la Bundesliga de la pasada temporada. En el último curso, Yan Diomande marcó 12 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos, contribuyendo de forma decisiva a que su equipo lograra la clasificación para la Liga de Campeones.

El director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, no intentó desmentir los rumores surgidos anteriormente, pero el club alemán no pudo competir con el poder económico del vigente campeón de Europa. Yan Diomande inicia ahora una etapa completamente nueva y más exigente en su carrera.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigFichajesLiga De Campeones
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15La Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesLa Juventus sigue afrontando problemas sin resolver al final del mercado de fichajesHoy, 18:58Manchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoManchester City pone en marcha su plan para renovar el centro del campoHoy, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)