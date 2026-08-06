Yan Diomande, a un paso de fichar por el Real Madrid

El Real Madrid está muy cerca de cerrar uno de los fichajes más sonados del mercado de verano. El centrocampista del RB Leipzig, Yan Diomande, ha abandonado la concentración en Austria para viajar a España, donde se someterá al reconocimiento médico. Según Bild, las principales condiciones del traspaso ya están acordadas y se espera el anuncio oficial del acuerdo. Así lo informa Goal.com que lo adelanta.

El talento marfileño salió el jueves de madrugada de la ciudad deportiva de Saalfelden, en Austria, rumbo al aeropuerto en un Mercedes Vito negro. Lo llamativo es que solo habían pasado 24 horas desde su regreso a la concentración tras recuperarse de una enfermedad. El joven futbolista, que acudía a la ciudad deportiva en bicicleta, tuvo que despedirse brevemente de sus compañeros después de recibir la autorización definitiva.

Precio del traspaso y detalles financieros

El club alemán recibirá del Real Madrid una cantidad garantizada de 125 millones de euros por su jugador estrella. Además, con los distintos bonus, el importe total podría alcanzar los 140 millones de euros. Esta cifra supone un enorme beneficio financiero para el RB Leipzig y convierte la operación en una de las más importantes del mercado de fichajes.

Según se informa, las partes también han acordado las condiciones de un contrato de larga duración hasta junio de 2031. Si el futbolista de 19 años supera con éxito el reconocimiento médico en Madrid, defenderá los colores del club blanco durante las próximas siete temporadas. Este traspaso pone fin a uno de los temas más comentados del mercado de verano.

Una pérdida para el entrenador y un nuevo reto

Este traspaso supone un duro golpe para el entrenador del RB Leipzig, Martin Demichelis, que planeaba construir su nuevo sistema táctico en torno al mejor joven de la Bundesliga de la pasada temporada. En el último curso, Yan Diomande marcó 12 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos, contribuyendo de forma decisiva a que su equipo lograra la clasificación para la Liga de Campeones.

El director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, no intentó desmentir los rumores surgidos anteriormente, pero el club alemán no pudo competir con el poder económico del vigente campeón de Europa. Yan Diomande inicia ahora una etapa completamente nueva y más exigente en su carrera.